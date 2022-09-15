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QazaqGaz и НПП "Атамекен" договорились о совместной реализации антикризисных мер

13.09.2022, 20:54 18961
QazaqGaz и НПП "Атамекен" договорились о совместной реализации антикризисных мер
Фото: пресс-служба АО НК QazaqGaz
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - 13 сентября председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и председатель президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов подписали соглашение о сотрудничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подписанный документ позволит организациям совместно работать в области формирования стратегии "Жаңарған QazaqGaz", которая войдет в основу стратегии газовой отрасли страны, а также стратегии энергетической безопасности и энергоперехода РК, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".
 
Глава национальной компании представил участникам встречи новую стратегию и инициативы QazaqGaz, а также программу по увеличению доли местного содержания. Стратегия "Жаңарған QazaqGaz" включает в себя антикризисные меры для развития казахстанской газовой отрасли. Ранее в своем послании президент страны Касым-Жомарт Токаев поддержал предложенные реформы промышленности, в том числе внедрение социально-справедливого тарифообразования.
 
Председатель правления QazaqGaz высоко оценил важность совместной работы с палатой предпринимателей. 
 

Мы хотим создать рентабельную газовую отрасль в Казахстане и сделать ее привлекательной для инвесторов, поэтому нам важно слышать мнение бизнеса", - отметил Санжар Жаркешов.

 
Кроме того, планируется проведение анализа казахстанского и международного рынков производителей с целью выявления потенциальных партнеров для создания совместных производств. 
 

Мы видим, что крайне важно сейчас наше активное участие для стратегии газовой отрасли. Мы со своей стороны готовы всю экспертизу объединять и быть не только участниками разработки, но и в реализации. В рабочем порядке составим план работы и определим несколько ключевых площадок по направлениям. Например, есть направление, связанное с крупным бизнесом, отдельные площадки по переработке, бизнес готов обсуждать. Здесь важно, чтобы у бизнеса было больше информации. Третий важный момент - госзакупки, потому что мы видим достаточно большой объем работы. Мы за прозрачность, демонополизацию и поддерживаем конкурентную среду", - сказал председатель президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов.

 

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ЕБРР заинтересован помочь Казахстану достичь декарбонизации экономики к 2060 году

14.09.2022, 20:30 3596
ЕБРР заинтересован помочь Казахстану достичь декарбонизации экономики к 2060 году
Фото: ресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили вопросы участия ЕБРР в проведении новых экономических реформ в Казахстане, планы инвестиций и взаимодействия на 2023 год, а также приоритетные направления сотрудничества на дальнейшую перспективу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Алихан Смаилов отметил, что за прошедшие 30 лет совместно с ЕБРР в различных отраслях экономики удалось реализовать порядка 300 проектов на сумму более 10 млрд долларов.
 

В настоящее время правительство проводит масштабные реформы, обозначенные главой государства, которые направлены на качественную модернизацию экономики. Благодаря им должен быть обеспечен существенный рост благосостояния наших граждан, поэтому мы приветствуем участие и поддержку ЕБРР в этом направлении", - сказал премьер-министр.

 
Со своей стороны Алан Пию отметил, что продолжение действующих и запуск новых проектов в Казахстане является одним из приоритетов ЕБРР.
 

Казахстан может на 100% полагаться на ЕБРР. Мы также заинтересованы в том, чтобы помочь вашей стране в достижении декарбонизации экономики к 2060 году. Флагманским проектом в этом направлении мы считаем перевод Алматинской ТЭЦ-2 с угля на газ. Это очень большой и важный проект, в который мы планируем инвестировать существенные средства", - сказал Алан Пию.

 
Он также заявил о готовности банка продолжать финансировать развитие возобновляемых источников энергии и другие инфраструктурные проекты в Казахстане.
 

Со стороны правительства Казахстана многое делается, поэтому мы готовы разрабатывать и реализовывать более крупные проекты", - подчеркнул Алан Пию.

 
Подводя итоги встречи, Алихан Смаилов подтвердил заинтересованность правительства наращивать взаимодействие с банком по всем взаимовыгодным направлениям.
 

"Атамекен": Китай снимает ряд ограничений для казахстанского бизнеса

14.09.2022, 20:01 4116
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" высоко оценивают итоги переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли 14 сентября в казахстанской столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подписано 10 документов, в том числе совместное заявление глав государств. В НПП отмечают важность договоренностей, достигнутых в текущей геополитической ситуации. Для казахстанской стороны они упрощают экспорт и доступ на внутренний китайский рынок, для китайской - предоставляют альтернативный маршрут для торговли с европейскими странами, сообщает пресс-служба нацпалаты.
 
По словам заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Нурлана Сакуова, казахстанско-китайское сотрудничество выйдет на новый уровень, и для отечественного бизнеса откроются дополнительные возможности в кооперации и привлечении инвестиций. 
 

Десять соглашений - это результат серьезной совместной работы между двумя правительствами, в которой "Атамекен" тоже участвовала. В частности, при согласовании таких крупных документов, которые предусматривали снятие барьеров, излишних требований к транспорту, требований в сфере санитарного, ветеринарного контроля для казахстанского бизнеса в части экспорта или взаимной торговли. Казахстанский бизнес экспортирует и сырье, и переработанную продукцию, зерно, муку, мясо. За последние несколько лет по ряду продукции по переработке мы не можем активно войти в китайский рынок. У них есть внутренние требования, например как перевозить зерно или муку, в какой таре, на какой платформе. Поэтому эти требования и были проговорены и с учетом нашей позиции были или снижены, или исключены. Эти барьеры для казахстанского бизнеса снимаются. Соглашения были приняты в сфере транспорта, логистики. В первую очередь они интересны для Китая, который экспортирует в Европу. Сейчас в связи с ситуацией между Украиной и Россией они пересматриваются. Для Китая становится актуальным и привлекательным наш транскаспийский коридор, по которому за 8 месяцев 2022 года объем перевозок увеличился в 2,5 раза по сравнению с периодом прошлого года, перевезено 1,3 млн тонн грузов. В целом будет упрощен экспорт казахстанской продукции в Китай и увеличен экспорт китайской продукции через Казахстан в Европу. Взаимный интерес", - сказал Нурлан Сакуов.

 
В НПП "Атамекен" отмечают, что видят три сферы взаимного интереса казахстанско-китайского сотрудничества: развитие сельского хозяйства и продовольственная безопасность; сотрудничество в сырьевом секторе, прежде всего в энергетике: нефть, газ, добывающий сектор, который связан с добычей редкоземельных элементов, цветных металлов и элементов, востребованных в зеленой энергетике. Третьим блоком можно определить цифровизацию и транспортную сферу, в которой в определенных традиционных транзитных направлениях возник перегруз.
 

В Казахстане отменили квоту на экспорт пшеницы и муки

14.09.2022, 18:47 5306
В Казахстане отменили квоту на экспорт пшеницы и муки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Министерством сельского хозяйства РК с 14 сентября 2022 года сняты ограничения на экспорт зерна и муки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Ербол Карашукеев. Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж, сообщает пресс-служба МСХ.
 
Ранее для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана было решено ввести квоту на экспорт пшеницы и муки. Однако после стабилизации ситуации на мировом рынке и положительных прогнозах урожайности зерновых в Казахстане квотирование решено отменить. 
 
На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. Согласно данным акиматов, убрано 11,3 млн га зерновых - это 69,8% от плана. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 12 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 ц/га).
Напомним, за 7 месяцев 2022 года в Европу было отправлено 183,3 тысячи тонн казахстанской пшеницы, что в 2,1 раза больше, чем в прошлом году (85,7 тысячи тонн).
 

Уровень бедности вырос в Казахстане

14.09.2022, 13:32 8881
Уровень бедности вырос в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Уровень бедности в Казахстане во II квартале 2022 года составил 5,1%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в соответствующем периоде 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2022 года составила 5,1%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в соответствующем периоде 2021 года", - сообщает Бюро нацстатистики. 

 
По данным бюро, на риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более лиц, по итогам II квартала 2022 года составил 9,3%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза. 
 
Самая большая доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - в Туркестанской области (10,4%), на втором месте по уровню бедности - Мангистауская область (7,4%) на третьем - Жетысуская (6,4%). 
 
Самый низкий уровень бедности зафиксирован в Улытауской области и Нур-Султане - 1,6% и 1,8% соответственно. 

Ранее сообщалось, что продукты питания в Казахстане за год подорожали на 20,8%. 

Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции в сторону увеличения. 
 

Иностранные маркетплейсы уплатили в бюджет Казахстана 6,1 млрд тенге

14.09.2022, 12:12 10546
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - С начала 2022 года иностранные компании, которые оказывают услуги в интернете, а также иностранные торговые площадки, продающие товары в адрес физических лиц через интернет, уплатили в бюджет Казахстана 6,1 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала года процедуру условной регистрации прошли 37 иностранных компаний, среди которых Apple, Meta, Google, Ebay, Amazon и многие другие мировые компании. С начала 2022 года данными компаниями уплачено налога на сумму 6,1 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК
 
Наибольшие суммы налога оплатили компании Meta Platforms Ireland Limited (1,6 млрд тенге) и Apple Distribution International Limited (1,1 млрд тенге), которые являются резидентами Ирландии, а также компания ООО iHerb (1,4 млрд тенге), которая является резидентом США.
 

При этом нет необходимости в предоставлении налоговой декларации, отсутствуют штрафы и другие сложные механизмы налогового администрирования. Это все сделано в целях упрощения исполнения налоговых обязательств в Республике Казахстан для иностранной компании, которая осуществляет электронную торговлю товарами или оказывает электронные услуги в адрес казахстанского покупателя", - отметили в КГД.

 
Напомним, в Казахстане с начала 2022 года введен цифровой налог на Googlе.
 

Товарооборот Казахстана с КНР составил 13,5 миллиарда долларов

13.09.2022, 17:42 21571
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Китай занимает первое место в торговле с Республикой Казахстан без учета государств - членов ЕАЭС. Доля Китая во внешнем товарообороте составляет 22,6%, сообщается в обзоре взаимной торговли Казахстана с КНР по результатам семи месяцев 2022 года, подготовленном Комитетом государственных доходов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Объем товарооборота составил 13,5 млрд долларов, что на 38,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, который тогда был равен 9,7 млрд долларов. Объем товарооборота увеличился за счет роста экспорта товаров на 52%", - сообщается в пресс-релизе ведомства. 

 
Экспорт Казахстана в Китай за 7 месяцев составил 8 млрд долларов с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 52%. К примеру, за 7 месяцев прошлого года экспорт составлял 5,3 млрд долларов.
 

Основной рост экспорта наблюдается за счет увеличения на 84,2% минеральных продуктов (за 7 месяцев 2022 года - 5,1 млрд долларов), в том числе увеличился в 2,2 раза экспорт топливно-энергетических товаров (за 7 месяцев 2022 года - 3,2 млрд долларов)",- говорится в сообщении КГД..

 
Импорт в Казахстан из Китая составил 5,5 млрд долларов с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 22,6%. За 7 месяцев прошлого года импорт составил 4,5 млрд долларов.
 
Основной рост импорта наблюдается по следующим позициям: 
 
машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты - на 19,4% (за 7 месяцев 2022 года - 3,1 млрд долларов, за 7 месяцев 2021 года - 2,6 млрд долларов);
 
продукция химпрома - на 64,7% (за 7 месяцев 2022 года - 821,1 млн долларов, за 7 месяцев 2021 года - 498,4 млн долларов);

металлы и изделия из них - на 53% (за 7 месяцев 2022 года - 501,4 млн долларов, за 7 месяцев 2021 года - 327,8 млн долларов).
 

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 3,6%

13.09.2022, 15:00 24436
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 3,6%
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В январе-июле товарооборот Республики Казахстан со странами Евразийского экономического союза составил 14 781 млн долларов, что в номинальном выражении больше на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Бюро национальной статистики, в январе-июле 2022 года экспорт товаров составил 4524,3 млн долларов США (больше на 2%), импорт - 10 256,8 млн долларов США (на 4,3% больше). 
 
Сообщается, что наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим радиоактивным элементам и радиоактивным изотопам и их соединениям; смесям и остаткам, содержащим эти продукты, - увеличение в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом снижение наблюдается по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 69,7%). 
 

В импорте наибольшее увеличение отмечено по рудам и медным концентратам - рост в 4,1 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 66,7%)", - добавили в бюро. 


Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5% за год
 

В Казахстане рассмотрят возможность поставки импортного топлива при остановке АНПЗ на ремонт

13.09.2022, 12:08 26681
В Казахстане рассмотрят возможность поставки импортного топлива при остановке АНПЗ на ремонт
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - На заседании правительства Республики Казахстан министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о мерах, направленных на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерством энергетики РК рекомендовано АО "НК "КазМунайГаз" ускорить поставку 100 тысяч тонн импортного дизтоплива в Казахстан, а также рассмотреть импорт дополнительных объемов при останове на ремонт АНПЗ. 
 
Агентству по защите и развитию конкуренции предлагается ввести временное государственное регулирование оптовых цен на дизельное топливо на НПЗ РК и нефтебазах (по согласованию). 
 

Акиматам, КМГ совместно с Министерством энергетики РК предлагается обеспечить контроль за производством, восполнением запасов и реализацией автобензинов. Акиматам совместно с правоохранительными органами усилить контроль за оборотом и ограничением вывоза нефтепродуктов за пределы страны", - рассказал Акчулаков.

 
Кроме того, акиматам областей и городов республиканского значения предлагается ускорить передачу информации в министерство по заявкам на требуемые объемы дизтоплива; Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством энергетики РК ускорить внедрение цифровой системы контроля суточных лимитов отпуска дизельного топлива.
 
Акчулаков сообщил, что согласно прогнозам объем переработанной нефти в 2022 году составит 13,72 млн тонн и превысит прошлогодний показатель более чем на 1,04 млн тонн. По итогам восьми месяцев 2022 года производство дизельного топлива составило 3,53 млн тонн и превысило прошлогодний показатель на 259 тысяч тонн, или на 7,7%.
 

Принятые меры оказали положительное влияние и позволили увеличить запасы дизельного топлива до 163,8 тысячи тонн на нефтебазах, или до 235 тысячи тонн с учетом путей (данные на 12 сентября), также удалось снизить долю АЗС с проблемами наличия топлива с 633 до 485 АЗС, в целом в Казахстане действует 3120 заправочных станций", - отметил глава Минэнерго.

 
Глава ведомства отметил, что на текущее время министерство, собрав все заявки акиматов по проблемным регионам с наибольшей долей частных АЗС, совместно с АО "НК "КазМунайГаз" прорабатывает выделение необходимых объемов дизельного топлива.
 
Он также подчеркнул, что сельхозтоваропроизводителям (СХТП) удешевленное топливо отгружается на приоритетной основе и находится под постоянным контролем. Всего в адрес СХТП для проведения полевых работ выделено 423,5 тысячи тонн дизельного топлива, в июле было отгружено 106,6 тысячи тонн, в августе - 152,85 тысячи тонн.
 
В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что для стабилизации ситуации с топливом правительством были приняты все необходимые оперативные меры. В частности, в каждой области созданы комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими заправками, увеличены объемы переработки нефти и производства дизельного топлива на заводах, а также налажена система логистики нефтепродуктов от заводов до нефтебаз и заправок по всем регионам.
 

В целях недопущения вывоза нефтепродуктов введены необходимые экспортные ограничения, дизельное топливо без посредников поставляется на внутренний рынок. С учетом принимаемых мер ситуация на рынке горюче-смазочных материалов нормализуется", - сказал глава кабмина.

 
Вместе с тем, по его словам, ситуация требует постоянного внимания и жесткого контроля. К примеру, в некоторых регионах появился дефицит сжиженного газа.
 

Поэтому эту комплексную работу надо продолжать, сбоев и нехватки топлива в регионах быть не должно", - подчеркнул премьер-министр.

 
В заключение Алихан Смаилов поручил уже с 15 сентября внедрить цифровую систему учета отпуска топлива на заправочных станциях, обеспечить ввод системы распределения льготного дизельного топлива для сельхозпроизводителей, а также принять меры по обеспечению населения в регионах сжиженным газом.
 
Кроме того, с 2023 года Минэнерго поручено перейти на новую систему переработки нефти, исключающую непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов.
 
Ремонт двух казахстанских НПЗ перенесли на следующий год.
 
Правительство РК выработало новые механизмы обеспечения ГСМ.
 

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