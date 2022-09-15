QazaqGaz и НПП "Атамекен" договорились о совместной реализации антикризисных мер

Фото: пресс-служба АО НК QazaqGaz

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - 13 сентября председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и председатель президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов подписали соглашение о сотрудничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подписанный документ позволит организациям совместно работать в области формирования стратегии "Жаңарған QazaqGaz", которая войдет в основу стратегии газовой отрасли страны, а также стратегии энергетической безопасности и энергоперехода РК, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".

Глава национальной компании представил участникам встречи новую стратегию и инициативы QazaqGaz, а также программу по увеличению доли местного содержания. Стратегия "Жаңарған QazaqGaz" включает в себя антикризисные меры для развития казахстанской газовой отрасли. Ранее в своем послании президент страны Касым-Жомарт Токаев поддержал предложенные реформы промышленности, в том числе внедрение социально-справедливого тарифообразования.

Председатель правления QazaqGaz высоко оценил важность совместной работы с палатой предпринимателей.

Мы хотим создать рентабельную газовую отрасль в Казахстане и сделать ее привлекательной для инвесторов, поэтому нам важно слышать мнение бизнеса", - отметил Санжар Жаркешов.

Кроме того, планируется проведение анализа казахстанского и международного рынков производителей с целью выявления потенциальных партнеров для создания совместных производств.

Мы видим, что крайне важно сейчас наше активное участие для стратегии газовой отрасли. Мы со своей стороны готовы всю экспертизу объединять и быть не только участниками разработки, но и в реализации. В рабочем порядке составим план работы и определим несколько ключевых площадок по направлениям. Например, есть направление, связанное с крупным бизнесом, отдельные площадки по переработке, бизнес готов обсуждать. Здесь важно, чтобы у бизнеса было больше информации. Третий важный момент - госзакупки, потому что мы видим достаточно большой объем работы. Мы за прозрачность, демонополизацию и поддерживаем конкурентную среду", - сказал председатель президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов.