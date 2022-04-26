Распылением бюджета назвал депутат проект "Ауыл - Ел бесігі"

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Казахстане запланирован запуск завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Об этом сообщил на заседании правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В отрасли нефтегазохимии, согласно данным МЭ РК, в 2021 году введены завод по производству октаноповышающих присадок мощностью 57 тыс. тонн в Шымкенте и установка технических газов мощностью 54 млн м3 и 34 млн м3 сухого сжатого воздуха. Таким образом, нефтегазохимия в стране представлена продукцией: смазочные материалы, полипропилен, метил-трет-бутиловый эфир, октаноповышающие присадки, бензол и параксилол.

Как сообщает Минэнерго, несмотря на предпринятые меры, доля импорта нефтегазохимической продукции все еще остается высокой.

Для решения данной проблемы в текущем году Министерством энергетики запланирован запуск завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. По планам уже в текущем году завод планирует произвести порядка 110 тыс. тонн полипропилена.

Также на начальном этапе находится реализация следующих крупных проектов по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталат мощностью порядка 1 млн тонн в год, полиэтилена мощностью - 1,25 млн тонн в год и бутадиена мощностью - 186 тыс. тонн в год. По вышеуказанным проектам на сегодня определены стратегические партнеры в лице компаний ПАО Сибур и ПАО Татнефть.

Согласно прогнозному балансу производства и потребления основных видов нефтегазохимической продукции, до 2030 года планируется полностью покрыть потребности внутреннего рынка, за исключением смазочных материалов. К примеру, будет обеспечена возможность покрыть внутренние потребности в полипропилене уже в текущем году, в метаноле с 2023 года, в полиэтилентерефталате с 2024 года, в бутадиене с 2026 года и в полиэтилене с 2027 года", - сказал Болат Акчулаков.

Министр сообщил, что в сфере недропользования по итогам 2021 года, общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей энергетического сектора составил 4,69 трлн тг. Среднеотраслевой показатель доли местного содержания, согласно данным Минэнерго, составил 61,8% на сумму 2,9 трлн тг. А именно: товары - 24,3% или 139,7 млрд тг, работы - 76,4% или 1,86 трлн тг и услуги - 53,6% на сумму 900,4 млрд тг.

В целом, порядка 75% объемов закупок приходится на 3 крупных операторов - Тенгизшевройл, Карачаганак Петролеум Оперейтинг и Норт Каспиант Оперетейтинг, 13% на группу компаний Фонда "Самрук-Казына" и 12% на остальных недропользователей. При этом, имеются возможности для увеличения доли местного содержания в товарах", - сообщил министр энергетики РК.

Министерством для этой цели реализованы две инициативы.

Во-первых, компанией "Шеврон" в рамках своих инвестиционных обязательств перед республикой предусмотрено выделение $248,5 млн в прибыльные предприятия Казахстана.

Во-вторых, создан "Международный центр развития нефтегазового машиностроения", в котором ведутся работы по развитию местных товаров для нужд 3-х крупных операторов.

На сегодня Центром начаты работы по локализации производств по трем товарным группам: запорная арматура (клапаны), контрольно-измерительные приборы и автоматика и электротехническое оборудование. На ближайшие 10 лет общая сумма потребности данных товарных групп составляет до $400 млн", - сказал Болат Акчулаков.

В рамках деятельности центра, сотрудниками центра было посещено 60 заводов в 13 регионах страны, специализирующихся на перечисленных выше товарных группах.

Нами проанализированы свыше 35 000 товаров, из которых 19 видов товаров определены как наиболее востребованные Операторами в ближайшей перспективе. Утверждена Дорожная карта, предусматривающая присуждение Операторами 9 контрактов до конца первого полугодия 2022 года", - сообщил министр энергетики.

Как сообщает Министерство энергетики РК, на сегодня уже заключены соглашения с 4-мя производителями, двое из которых начнут строительство заводов уже в этом году. А именно, Honeywell - производство преобразователей температуры и шкафы систем управления. Petrol Valves - производство запорной арматуры.

Также 2 проекта начнут реализацию в 2023 году. Это новое производство электрораспределительных коробов и производство систем электрообогрева от компании Sigma Solutions. А также продукция компании Elektro Serve - производство насосов, генераторов азота и электрических вращающихся машин.

Как сообщил в ходе доклада глава энергетического ведомства, ожидаемый эффект от данных проектов, по прогнозу МЭ РК - привлечение инвестиций порядка 4,9 млрд тг и создание 300 новых рабочих мест.

В ходе заседания Акчулаков также доложил об определении Центром совместно с операторами дополнительного ряда товарных групп для локализации.

В данный перечень вошли технологические фильтры, насосы и уплотнения, трубная продукция, система отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Со слов министра, 37 отечественных товаропроизводителей уже заинтересованы в их локализации. Относительно фонда прямых инвестиций развития местного содержания, на сегодня фонд уже зарегистрирован на площадке Международного финансового центра "Астана".

Для обеспечения транспорентности создан сайт www.cdif.kz, куда каждый может подать заявку на участие и самостоятельно проследить поэтапный статус ее рассмотрения на каждом этапе.

На сегодня при полном пакете документов поступила 51 заявка от предпринимателей, из которых по 16 заявкам отказано по причине несоответствия критериям отбора. 6 заявок на сумму $293 млн уже поступили на согласование в Наблюдательный совет Фонда. При одобрении всех заявок сумма финансирования Фондом составит порядка $85 млн, что к тому же позволит создать более 12 тыс. рабочих мест. Вместе с тем, на стадии заполнения находится 141 заявка", - доложил на заседании глава Минэнерго.