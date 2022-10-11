Развитие транспортно-транзитного сотрудничества обсудил Ускенбаев с коллегами из стран ЦА и Ирана

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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков заявил, что работу всех выносных причалов Каспийского трубопроводного консорциума восстановят в октябре.

Как известно, на сегодня на КТК из трех ВПУ работает одно. Ввиду ремонтных работ на Кашагане работа одного ВПУ КТК достаточна для текущих объемов. Полноценная работа КТК ожидается в октябре этого года", - сказал глава Минэнерго на заседании правительства.

Акчулаков также проинформировал, что на Кашагане объем добычи нефти составил 8,7 миллиона тонны, или 83% к плану.

Снижение обусловлено выходом из строя газосепарационной установки на заводе "Болашак" в августе… Сегодня месторождение работает вполовину от своей мощности", - пояснил министр.

По оперативным данным, за январь-сентябрь объем добычи нефти и конденсата составил 61,9 млн тонн, или 99% к аналогичному периоду 2021 года.

На Тенгизском месторождении добыто 21,5 млн тонн нефти, или 113,6% к аналогичному периоду прошлого года. Добыча нефти Карачаганакском месторождении составила 8,5 млн тонн, или 100% к аналогичному периоду прошлого года", - проинформировал министр.

Он также сообщил, что экспорт нефти за 9 месяцев текущего года составил 46,8 млн тонн нефти, или 96% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Объем добычи газа за январь-сентябрь составил 39,4 млрд кубических метров газа, или 100,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Производство товарного газа составило 21,1 млрд кубических метров, это превысило плановый показатель на 6,6%. Внутреннее потребление товарного газа составило 12,7 млрд кубических метров, или 101,6% к аналогичному периоду 2021 года. Экспорт газа составил 4,6 млрд кубических метров, или 66,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Как вы знаете, приоритетом является обеспечение газом внутреннего рынка перед экспортом. Объем производства сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок составил 1,27 млн тонн, или 95,5% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщил Болат Акчулаков

По данным министра, объем производства нефтепродуктов за январь-сентябрь оставил 11,1 млн тонн, или 107,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Таким образом, увеличены объем переработки нефти и производства нефтепродуктов, в том числе:

- автобензинов - 3,7 млн тонн, или 105,9%;

- дизельного топлива - 4 млн тонн, или 108,3%;

- авиатоплива - 517 тысяч тонн, или 119,1%;

- мазута - 2,1 млн тонн, или 117,3%.

Кроме того, отметил он, принят ряд мер по недопущению дефицита и необоснованного роста цен на ГСМ в регионах.

До января 2023 года продлены предельные розничные цены на социально значимые виды нефтепродуктов на АЗС. В целях недопущения перетоков в приграничные страны цены на дизельное топливо были дифференцированы и внедрена электронная система учета реализации дизельного топлива через автозаправочные станции", - проинформировал глава Минэнерго.

По его словам, в регионах работают региональные комиссии для мониторинга остатков и принятия решений по распределению объемов ГСМ на нефтебазах в адрес АЗС, находящихся в отдаленных населенных пунктах.

Также до конца года продлен запрет на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортом.

В рамках исполнения поручений главы государства принят комплекс мер по реформированию рынка горюче-смазочных материалов, в том числе по исключению непродуктивных посредников. До конца года будут приняты соответствующие законодательные нормы", - заявил министр.

По его данным, объем производства битума за январь-сентябрь составил 707 тысяч тонн битума, или 87,1 % к аналогичному периоду прошлого года.

Основная причина снижения производства связана с высокой ценой битума на ТОО "Qazaq Bitum". Ввиду дорогого импортного сырья цена битума выше в 2 раза по сравнению с другими производителями ", - пояснил Болат Акчулаков.

С целью полного покрытия внутреннего спроса прорабатываются меры:

- планирование дорожно-строительных работ с учетом рыночной конъюнктуры цен на битум;

- вопрос авансирования и/или круглогодичного финансирования дорожно-строительных организаций со стороны уполномоченных органов, в том числе определение единого оператора АО "КазАвтоЖол" для осуществления процедуры закупа битума в течение года;

- увеличение объемов производства битума путем загрузки НПЗ нефтью в зимние месяцы с обеспечением стабильного сбыта.