Россия планирует беспошлинно поставить в Казахстан 520 тыс. тонн дизтоплива в 2022 году

Фото: instagram/miir_rk
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Объём производства машиностроительной продукции вырос на 18,5%. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Такой показатель был зафиксирован по итогам 11 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сообщила пресс-служба ведомства в своем instagram.
Рост наблюдается за счет увеличения объема производства:
Автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов на 21,3%:
- ТОО "СарыаркаАвтоПром" (легковые и грузовые авто) - 50 012 ед., рост на 42%
- ТОО "СемАЗ" (грузовые авто) - 3 782 ед., рост на 40%,
- ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" (легковые авто) - 26 636 ед., рост в 4 раза,
- ТОО "Hyundai Trans Auto" (грузовые авто) - 690 ед., рост на 4%,
- АО "Камаз-Инжиниринг" (грузовые авто) - 1 388 ед., рост на 30,6 %.
-АО "Уральскагрореммаш" (автомобили грузовые и спецтехника) - 1388 ед.рост на 30%.
Прочих транспортных средств (железнодорожная техника) на 56,7%:
-АО "ЗИКСТО" (вагоны-платформы) - 786 ед., рост в 2,6 раза
-ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" (грузовые вагоны) 1000 ед., в 2020 году производство не осуществлялось.
Машин и оборудования, не включенных в другие категории (сельхозяйственная техника) на 33%:
-ТОО "Казахстанская Агро Инновационная корпорация" (трактора, комбайны) - 2046 ед., рост в 2 раза,
- ТОО "Костанайский тракторный завод" (трактора) - 377 ед., рост в 2,1 раза
-ЧК Kazrost Engineering ltd (трактора, комбайны) - 694 ед. рост в 1,5 раза,
-ТОО "СемАЗ" (трактора) - 1 046 ед. рост в 3 раза,
-ТОО "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан" (трактора) - 947 ед. рост в 2,8 раза.
Объема производства компьютеров, электронного и оптического оборудования на 6,6%.
Ремонта машин и оборудования на 5,2%.