Рост промпроизводства Казахстана в 2018 году составил 4,1%

Астана. 11 января. Kazakhstan Today - Рост промпроизводства Казахстана за январь - декабрь 2018 года составил 4,1%, передает Kazakhstan Today.



"Индекс промышленного производства составил 104,1%", - сообщили в пресс-службе Комитета по статистике МНЭ РК.



В январе - декабре 2018 года по сравнению с 2017 годом увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство черной металлургии, уточнили в ведомстве.



Согласно статданным, увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства