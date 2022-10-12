Рост цен на отдельные виды мяса в Казахстане составил 15% за год

Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября текущего года рост цен на мясо различных видов за месяц составил от 0,6% до 1,8%, за год - от 7% до 15%.

Заметнее всего за месяц подорожала говядина с костями - на 1,8%. Свинина выросла в цене на 1,5%, конина - на 1,3%. Меньше всего подорожала баранина - на 0,6%. В годовой динамике заметнее всего подорожала конина - на 15%. Баранина и свинина подорожали на 12,7%, популярная у казахстанцев говядина - на 7%, информирует energyprom.kz

В сентябре 2022 года в городах РК розничные цены на говядину с костями составили в среднем 2387 тенге за килограмм, на баранину - 2660 тенге за килограмм, на свинину - 2033 тенге за килограмм, на конину - 2932 тенге за килограмм.

По данным анализа, производство свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных за январь-август текущего года составило 46,8 тысячи тонн - на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом отмечается, что в январе-августе 2021 года выпуск в секторе демонстрировал спад на 4,6%.

Потребление мяса в домохозяйствах РК в первом полугодии выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 19,5 килограмма в среднем на душу населения. При этом в сельской местности в среднем на душу населения потребляли 20,9 килограмма мяса (плюс 2,4%), в городской - 18,5 килограмма (плюс 2,9%).

За январь-июнь 2022 года основной объем потребления мяса в Казахстане пришелся на говядину: 12 килограммов в среднем на душу населения - на 2,1% больше по сравнению с первым полугодием 2021-го. Следом идут конина и баранина: 3,2 килограмма и 2,6 килограмма соответственно. На свинину пришлось 1,7 килограмма в среднем на душу населения.



