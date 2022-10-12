С начала года рост ВВП Казахстана составил 2,8%

Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-сентябре темп роста экономики Казахстана составил 2,8%. В том числе рост в реальном секторе составил 3,1%, в сфере услуг - 1,9%, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.
По информации главы МНЭ, среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, торговля и горнодобывающая промышленность.
Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 7%. Приток инвестиций в образование вырос на 45,7%, в торговлю - на 23,3%, в строительство - на 22,9%, по операциям с недвижимостью - на 17,5%, в горнодобывающую промышленность - на 10,7%, в транспорт и складирование - на 9,2%, в сельском хозяйстве - на 7,5%", - проинформировал Куантыров.
В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте.
В январе-августе текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 36,3% и составил 86,3 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 50,6% и составил 56 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 36,5%, до 16,6 млрд долларов США.
Импорт товаров составил 30 млрд долларов США. В целом положительный торговый баланс составил 26,4 млрд долларов США", - уточнил спикер.
Министр также доложил, что с начала года зафиксировано снижение на 8,9% в добыче прочих полезных ископаемых.
В отмеченном периоде объем выполненных строительных работ увеличился на 5,1%. Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в городе Шымкенте, а также в Кызылординской, Акмолинской, Алматинской и Туркестанской областях", - рассказал Куанытров.
В январе-сентябре введено 10,5 млн квадратных метров жилья, что на 0,9% больше аналогичного периода 2021 года, уточнил спикер.
В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 6,9%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Костанайская, Акмолинская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.
Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается 6 регионах - в Акмолинской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте. По 6 показателям наблюдается рост в 8 регионах. Это Актюбинская, Алматинская, Жетісу, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области и город Астана", - подытожил министр.
В Миннацэкономики озвучили три сценария развития экономики Казахстана.