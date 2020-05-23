Самрук-Энерго в этом году сократит расходы на 18,5 млрд тенге

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - На 18,5 млрд тенге сократит свои расходы АО "Самрук-Энерго" в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

Речь идет об оптимизации как текущих расходов, так и затрат капитального характера. Мероприятия по сокращению осуществляются в рамках исполнения поручений председателя правления АО ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова, данных на заседании оперативного штаба АО "Самрук-Казына", сообщает пресс-служба компании.

В марте текущего года топ-менеджмент фонда и руководители портфельных компаний обсудили механизм реагирования на реализовавшиеся и потенциальные риски, учитывая сложную международную обстановку. По результатам заседания перед компаниями, входящими в структуру "Самрук-Казына" , был поставлен широкий круг задач и даны определенные поручения, в числе которых - сокращение расходов, прямо не влияющих на их производственную деятельность", - напомнили в пресс-службе.

Наряду с операционными расходами, компанией пересмотрены затраты капитального характера, по которым оптимизация составляет 15,8 млрд тенге, или 13% от общих инвестиционных расходов. Оптимизированы: инвестиционные проекты на сумму 9,3 млрд тенге; расходы на поддержание в рабочем состоянии производственных активов 2,3 млрд тенге, административных активов - 36 млн тенге; прочие капитальные расходы в размере 4,2 млрд тенге.

На сегодняшний день 30% работников Корпоративного центра компании переведены на дистанционную форму работы. В целом работа АО "Самрук-Энерго" в настоящий момент в электроэнергетической и угольной отраслях осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства