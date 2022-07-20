Скляр: отказ от сетей АРЭК приведет к снижению надежности энергосбережения столицы

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Первый вице-премьер Республики Казахстан Роман Скляр ответил на запрос депутатов относительно исключения сетей АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания" (АРЭК) из структуры системы обеспечения электрической энергией потребителей Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Заключение энергетической экспертизы АО "Астанаэнергосервис" в большей степени направлено на экономический эффект от снижения тарифа путем отказа от использования воздушной линии 110 кВ "ЦГПП - Западная", находящейся на балансе АРЭК. Вместе с тем подстанция "Западная" является узловой и питает 9 подстанций 110 кВ", - написал Скляр в ответе на депзапрос.
По его словам, в случае аварийного отключения в летний период городской линии электропередачи 110 кВ "Батыс - Западная" воздушная линия 110 кВ "ЦГПП - Западная" позволяет обеспечить энергоснабжение значительной части города без ограничения потребителей.
Отключение воздушной линии 110 кВ "ЦГПП - Западная" без снижения надежности электроснабжения будет возможно после ввода в работу подстанции 110/20 кВ "Арай" (планируемый ввод в эксплуатацию в 2024 году), которая обеспечит третье питание узла подстанции "Западная", - отметил вице-премьер.
Кроме того, на территории Нур-Султана расположены 5 подстанций, находящихся на балансе АО "Астана - Региональная электросетевая компания", которые также запитаны от сетей АРЭК. В случае отказа от использования сетей АРЭК данные подстанции будут обесточены, так как в настоящее время произвести переподключение данных объектов от городских сетей не представляется возможным ввиду их отсутствия.
Таким образом, на сегодняшний день отказ от использования сетей АРЭК приведет к существенному снижению надежности энергоснабжения столицы", - резюмировал Роман Скляр.