Смаилов на встрече с главой МИД Германии: Мы видим потенциал по наращиванию сотрудничества

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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, прибывшей в Казахстан с рабочим визитом, сообщает - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, прибывшей в Казахстан с рабочим визитом, сообщает primeminister.kz

Стороны обсудили вопросы расширения взаимного товарооборота, развития возобновляемых источников энергии и логистической инфраструктуры, инвестиционного сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.





Смаилов подчеркнул, что Германия является важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в Европейском союзе. В этой связи Астана, несмотря на сохраняющиеся негативные факторы в мировой экономике, настроена поддерживать и укреплять высокий уровень взаимодействия с Берлином.

Как отметил Алихан Смаилов, в прошлом году объем прямых немецких инвестиций в экономику Казахстана вырос на 25% и превысил $320 млн. Товарооборот между странами в прошлом году также вырос более чем на 6%, составив более $2,2 млрд. При этом последовательный рост сохраняется и в текущем году.

Мы видим существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли", - сказал премьер.

По его словам, одним из успешных примеров сотрудничества между странами является планируемый проект по строительству энергетического комплекса по производству "зеленого" водорода с установкой ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 45 ГВт.

Это крупнейший на сегодня проект подобного рода в мире, но далеко не предел для Казахстана в данной сфере. Считаю, что наша страна обладает всеми возможностями, чтобы войти в число ведущих центров производства "зеленого" водорода в мировом масштабе", - подчеркнул Смаилов.

Он также отметил высокую значимость инициативы немецкой стороны по открытию в Астане офиса водородной дипломатии под эгидой Германского общества международного сотрудничества.

Уверен, что он внесет большой вклад в укрепление двустороннего взаимодействия между правительственными и экспертными кругами наших стран в сфере возобновляемых источников энергии", - сказал глава правительства.

Он также рассказал главе МИД Германии о масштабной программе глубоких политических и социально-экономических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе главы государства.

В свою очередь Анналена Бербок отметила значительный прогресс, достигнутый Казахстаном за последние годы в экономической и общественно-политической сферах.

Она подчеркнула, что у Казахстана и Германии есть большой потенциал по дальнейшему развитию экономического взаимодействия по многим направлениям, в том числе в энергетике и промышленности.

Мы считаем, что важно развивать экономические отношения на равных, чтобы это было взаимовыгодно", - отметила Бербок.

Глава МИД Германии также призвала наращивать взаимодействие в части профессиональной подготовки кадров для различных отраслей экономики.

По итогам переговоров стороны выразили готовность расширять комплексное сотрудничество по всем приоритетным направлениям.