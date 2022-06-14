Сразу на 41,5% за год подорожало дизельное топливо в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - По итогам мая 2022 года цены на бензин выросли на 4,7% к маю прошлого года. Рост в соответствующем периоде отмечается третий год подряд. Цены на дизельное топливо подскочили сразу на 41,5%, при этом ранее два года подряд наблюдалось удешевление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Energyprom.kz , летнее дизтопливо подорожало на 24,6% за год, бензин марки АИ-98 - на 9,6%, АИ-95/96 - на 9,1%, АИ-92 - на 4,2%.

Средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в мае текущего года составили 178 тенге за литр, на АИ-95/96 - 210 тенге за литр, на АИ-98 - 232 тенге за литр, на летнее дизельное топливо - 234 тенге за литр.

Бензин марки АИ-92 дороже всего стоил в Петропавловске (182 тенге за литр), АИ-95/96 - в Алматы (215 тенге за литр), АИ-98 - в Костанае (238 тенге за литр).

Аналитики отмечают, что дешевле всего бензин стоил в Атырау: АИ-92 - 168 тенге за литр, АИ-95/96 - 201 тенге за литр, АИ-98 - 227 тенге за литр. В Актау столько же стоил АИ-95/96 (201 тенге за литр), в Караганде и Уральске - АИ-98 (227 тенге за литр).

Летнее дизельное топливо дороже всего стоило в Костанае и Петропавловске (260 тенге за литр), дешевле всего - в Шымкенте (225 тенге за литр).

Производство бензина и дизтоплива в РК растет. Так, выпуск моторного топлива за январь-апрель 2022 года составил 1,6 млн тонн - на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Рост в секторе наблюдается седьмой год подряд", - говорится в обзоре.

Производство дизельного топлива показывает рост второй год подряд, достигнув по итогам января-апреля 2022-го 1,7 млн тонн - на 8,4% больше, чем годом ранее.

Аналитики напоминают, что для предотвращения дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке в Казахстане ввели запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива, а также отдельных видов других нефтепродуктов. Запрет действовал 6 месяцев с 21 мая 2021 года, а затем был продлен до 21 мая текущего года. Минэнерго планирует пролонгировать запрет на вывоз нефтепродуктов с территории РК до конца 2022 года.

В результате в первом квартале 2022 года экспорт в секторе моторного топлива отсутствовал, тогда как в аналогичном периоде 2021 года на внешние рынки было отправлено более 100 тысяч тонн продукции. В свою очередь импорт в первом квартале 2022 года составил лишь 25,1 тонны, что, впрочем, на 84% больше по сравнению с прошлым годом. В итоге на внутреннем рынке за квартал реализовали 1,2 млн тонн моторного топлива - на 13,9% больше, чем за январь-март 2021 года", - рассказали они.

Импорт дизельного топлива за год сократился на 15,3%, до 23 тысяч тонн в первом квартале текущего года. Экспорт упал сразу в 6 раз, до всего 17,6 тысячи тонн. На внутреннем рынке за январь-март 2022 года реализовали 1,2 млн тонн дизтоплива - на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным сайта GlobalPetrolPrices.com на 6 июня 2022 года, по дешевизне бензина Казахстан занял 11-е место среди 170 стран: 0,48 доллара США за литр. По стоимости же дизельного топлива РК досталось 16-е место из 169 стран: 0,55 доллара США за литр.



