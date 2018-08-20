Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 360,71 тенге за доллар

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий KASE в понедельник по сравнению с пятницей понизился на 0,59 тенге и составил 360,71 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 360,71 тенге за доллар (+0,59 тенге), суммарный объем торгов - 89 650 тыс. USD (-82 900 тыс. USD)", - сообщает KASE.

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