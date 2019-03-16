Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE понизился до 378,51 тенге за доллар

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу, по сравнению с четвергом, понизился на 1,15 тенге и составил 378,51 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,51 тенге за доллар (+1,15 тенге), суммарный объем торгов - 101 731 тыс. USD (-5 303 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,92 тенге за доллар США при объеме торгов 43 900 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7915 тенге за рубль при объеме торгов 8 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 24 банка.

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