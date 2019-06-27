Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 378,65 тенге за доллар

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду, по сравнению со вторником, укрепился на 0,18 тенге и составил 378,65 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,65 тенге за доллар (-0,18 тенге), суммарный объем торгов - 196 190 тыс. USD (+117 477 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 6,0323 тенге за рубль (-0,0232 тенге), суммарный объем торгов - 55 000 тыс. рублей (+45 000 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 23 члена KASE.

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