Срок представления госслужащими декларации о доходах и имуществе за 2018 год истекает 31 марта

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Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан напомнил госслужащим о необходимости предоставления декларации по форме 230.00, передает Kazakhstan Today.

Одной из обязанностей лица, занимающего государственную должность, является представление в орган государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и принадлежащем ему имуществе. Декларация представляется в орган государственных доходов по месту нахождения (жительства) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. К примеру, за 2018 год декларацию необходимо представить не позднее 31 марта 2019 года", - отметили в комитете.

Декларацию по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00), в соответствии с пунктом 2 статьи 363 Налогового кодекса, представляют депутаты парламента Республики Казахстан, судьи, а также физические лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О противодействии коррупции". Кроме того, данную декларацию ежегодно обязан(а) представлять также супруг (супруга) лица, занимающего государственную должность.

Лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, в течение трех лет после увольнения представляют в орган государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах и имуществе.

Лица, занимающие государственную должность, вправе предоставлять декларацию в соответствующие органы государственных доходов одним из следующих способов по выбору: на бумажном носителе - в явочном порядке; по почте заказным письмом с уведомлением; в электронном виде.

В электронном виде декларацию можно предоставить через Web-приложение "Кабинет налогоплательщика" (КНП) по адресу http://cabinet.salyk.kz либо используя клиентское приложение ИС СОНО для налогоплательщиков, которое реализовано как альтернативный способ сдачи ФНО в электронном виде.

Можно скачать инструкцию по работе с данной информационной системой и ознакомиться с ней по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/section/sono

В случае отсутствия доступа к Интернету в каждом территориальном управлении государственных доходов имеются терминалы налогоплательщиков, где предоставляются компьютеры для отправки декларации. Форму декларации (форма 230.00) и правила ее заполнения можно скачать по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/content/individualnyy-podohodnyy-nalog-i-socialnyy-nalog-1-2

Для предоставления деклараций в электронном виде лицам, занимающим государственную должность, необходимо получить электронную цифровую подпись, обратившись в орган государственных доходов по месту жительства либо в ЦОН. Рекомендуется заранее предоставить декларации, поскольку в последние дни сдачи налоговой отчетности возникает пиковая нагрузка на информационные системы, которая значительно усложняет процесс авторизации представления декларации пользователями", - подчеркнули в КГД.

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