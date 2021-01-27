Токаев поручил прекратить масштабное субсидирование импорта

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня на расширенном заседании правительства дал ряд поручений по дальнейшей господдержке развития экономики, передает Kazakhstan Today.

В частности, глава государства высказался относительно больших бюджетных вливаний в поддержку импорта некоторых видов продукции.

Субсидировать импорт триллионами бюджетных средств мы не имеем права. Поэтому администраторы бюджета будут нести персональную ответственность", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Также президент акцентировал внимание на эффективности использования значительных антикризисных средств, выделяемых из бюджета.

Я поручал правительству и акимам усилить работу по увеличению местного содержания в закупках. Однако данное поручение выполняется неудовлетворительно. За 9 месяцев 2020 года общий объем регулируемого закупа товаров, работ и услуг составил 12,5 трлн тенге. Наша экономика недополучила почти половину из этой суммы. На местные товары и услуги было направлено примерно 6,5 трлн тенге, или 52%", - сказал он.

По информации президента, в рамках "Дорожной карты занятости" доля местного содержания составила 87%. Нарушение плановых показателей допущено в семи регионах.

Хочу еще раз подчеркнуть: задачу по увеличению доли казахстанского содержания никто не снимал", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, он обозначил, что в этом году приоритетом развития должна стать поддержка малого и среднего бизнеса. Пандемия и карантинные ограничения, нарушение торговых отношений негативно отразились на деловой активности в стране. Производительность многих крупных предприятий снизилась. В этой связи глава государства поручил правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" в течение месяца разработать комплекс мер поддержки МСБ.

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