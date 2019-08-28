Токаев поручил сократить необоснованные имиджевые и консалтинговые траты

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам бюджетного планирования, передает Kazakhstan Today.

Президенту было доложено об основных параметрах проекта республиканского бюджета на предстоящие три года. Касым-Жомарт Токаев отметил, что проект бюджета выглядит сбалансированным и отвечает потребностям социально-экономического развития страны. Вместе с тем глава государства указал на важность продолжения работы по повышению эффективности бюджетных расходов и дальнейшему увеличению доходной части бюджета, сообщила пресс-служба президента.

В частности, он призвал оптимизировать расходы на всех этапах бюджетного планирования, тесно взаимодействовать со Счетным комитетом, а также сократить необоснованные имиджевые и консалтинговые траты", - отметили в пресс-службе.

В заключение президент поручил правительству усилить контроль над бюджетным процессом. По его словам, бюджет должен финансировать приоритетные проекты, которые дают максимальный социально-экономический эффект.

В совещании приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, заместители премьер-министра Бердибек Сапарбаев и Женис Касымбек, министр национальной экономики Руслан Даленов, председатель Счетного комитета Наталья Годунова, а также руководство администрации президента.

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