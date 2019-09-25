Токаев призвал главу компании "Bloomberg" к активному сотрудничеству с МФЦА

Нью-Йорк. 24 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Нью-Йорке встречу с основателем и владельцем информационного агентства "Bloomberg" Майклом Блумбергом, передает Kazakhstan Today.

Участники беседы обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки, а также обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и агентством "Bloomberg".

Глава государства отметил важность проведения глобального бизнес-форума "Bloomberg", который состоится 25 сентября в Нью-Йорке. Как сообщил президент Казахстана, нашу страну на данном мероприятии будет представлять управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал известному американскому бизнесмену о торгово-экономических и инвестиционных возможностях Казахстана и призвал американского бизнесмена к активному сотрудничеству его компании с МФЦА.

Майкл Блумберг поблагодарил президента за возможность встретиться и выразил готовность к развитию взаимовыгодных связей с казахстанскими партнерами.

В завершение встречи глава государства пригласил Майкла Блумберга посетить Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.





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