Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС

Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Бишкеке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости обеспечения свободного транзита товаров по территории государств - членов ЕАЭС.
Эффективность нашего интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа "четырех свобод". Одной из них является свобода перемещения товаров. Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию", - сказал Токаев.
По его словам, "такие ограничения не соответствуют целям и духу экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС, а самое главное - они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции".
Полагаем, необходимо ускорить вступление в силу соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы. Оптимизация мер государственного контроля, предусмотренная данным соглашением, значительно расширит предпринимательский и транспортно-транзитный потенциал экономического союза. Полагаю, скорая ратификация данного соглашения будет способствовать решению данной проблемы", - сказал президент РК.
Он напомнил, что в 2020 году была принята стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Сегодня правительства наших стран совместно с комиссией работают над ее реализацией. Конечно, данный процесс идет не так быстро, как это было задумано изначально и как этого хотелось бы. Но на это есть объективные причины. Отдельные вопросы крайне чувствительны для сторон. Прагматизм и детальная проработка каждого шага должны превалировать над стремлением уложиться в запланированные сроки. Считаю абсолютно правильным подходить к реализации стратегии поэтапно, с учетом национальных интересов всех стран-участниц. Полагаем, что в подготовке новой стратегии развития ЕАЭС пока нет необходимости, и тем более нет необходимости ограничивать права национальных правительств", - подчеркнул глава государства.
По его словам, "институциональная и содержательная части договора - обеспечивают тонкий, деликатный баланс национальных, наднациональных компетенций, представляя собой, по сути, добрую волю и экономический прагматизм всех сторон".
Уже более восьми лет участники союза вместе преодолевают современные вызовы. Это стало возможным именно благодаря взаимной поддержке и уважению национальных интересов. Мы делегировали отдельные права Евразийской экономической комиссии, Евразийскому суду, Евразийскому банку развития. Создаем Евразийскую перестраховочную организацию. Все это время гарантией нашего долгосрочного сотрудничества является паритетность и сбалансированность интересов сторон. Поэтому важно продолжать придерживаться институциональных основ договора о ЕАЭС", - сообщил Токаев.
Хотел бы еще раз подчеркнуть, Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком притормаживании интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан напротив принимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором о ЕАЭС, в интересах всех государств участников союза и конечно же с учетом национальных интересов нашей страны", - подчеркнул президент.
Он отметил, что, по данным ООН, наша страна входит в 30 самых оцифрованных государств мира. Более 90% госуслуг в РК оказывается в электронном формате.
Нас беспокоит пробуксовка процессов на определенных направлениях. В частности, речь идет о цифровой повестке союза. Между тем Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении", - сказал Токаев.
Он добавил, что в республике созданы законодательные основы для конкурентного развития IT-технологий и инноваций. Функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге.
Считаем, что этот опыт можно было бы использовать для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба. Наша задача как союза - стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, криптоэкосистемы, финтека. И эта задача вполне выполнима", - сказал Токаев, отметив, что "Россия, Беларусь и Армения исторически имеют значительный опыт в вышеназванных сферах".
Лидер Казахстана призвал страны ЕАЭС усилить работу в этом направлении.