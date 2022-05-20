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Товарооборот между ЕАЭС и странами ШОС, не входящими в союз, вырос на четверть

19.05.2022, 13:17 16671
Товарооборот между ЕАЭС и странами ШОС, не входящими в союз, вырос на четверть
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 19 МАЯ - Товарооборот Евразийского экономического союза и стран Шанхайской организации сотрудничества, не входящих в союз, в прошлом году увеличился на четверть по сравнению с 2019, допандемийным годом и достиг почти 200 млрд долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Направления для углубления сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) обсудили председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин 18 мая в штаб-квартире комиссии в Москве.
 
Мясникович предложил продолжить работу по объединению потенциалов двух объединений и в целях реализации меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и секретариатом ШОС, который был заключен в сентябре 2021 года, в скором времени согласовать план совместных мероприятий на 2022-2025 годы. 
 
Проект документа уже подготовлен и направлен в адрес секретариата ШОС. Стороны выразили намерение подписать документ в сентябре текущего года на саммите ШОС, который пройдет в Самарканде в рамках председательства Узбекистана, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
 

ЕАЭС и ШОС способны сформировать каркас обновленной системы международных отношений", - сказал председатель коллегии.

 
В свою очередь Чжан Мин подчеркнул, что сегодня в мире происходят серьезные изменения, которые влияют на всех членов организаций.
 

Судя по всему, полностью меняется система межгосударственных взаимоотношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны. И мы готовы обсуждать, как мы вместе можем противостоять появляющимся вызовам, чтобы обеспечить долгосрочные интересы всех наших стран", - сказал генсек ШОС.

 
Чжан Мин сообщил, что лидеры стран ШОС отметили необходимость сопряжения китайской инициативы "Один пояс, один путь" и "Большого евразийского партнерства", опорой которого является Евразийский экономический союз.
 
Михаил Мясникович в свою очередь обратил внимание собеседника на большие возможности, которые открываются для бизнеса стран ШОС ввиду изменяющейся геополитической обстановки, включая санкционное давление на ряд государств - членов союза.
 

Предприятиям нужно ориентироваться на работу "вдолгую", чтобы оформить основу экономического сотрудничества в рамках Большого евразийского партнерства. Через систему таможенно-тарифного и технического регулирования, которые выведены в ЕАЭС на наднациональный уровень, мы могли бы создать благоприятные условия для их работы. Кроме того, есть хорошие перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, а также в логистике", - отметил Мясникович.

 
В рамках встречи стороны также уделили отдельное внимание взаимодействию в финансовой сфере, в частности по вопросам взаиморасчетов и ценообразования в национальных валютах.
 
Михаил Мясникович пригласил генерального секретаря ШОС принять участие в предстоящем Евразийском экономическом форуме в Бишкеке и мероприятиях комиссии в рамках юбилейного Петербургского международного экономического форума.
 

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С начала года товарооборот между РК и Турцией вырос до $1,5 млрд

20.05.2022, 11:21 396
С начала года товарооборот между РК и Турцией вырос до $1,5 млрд
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Товарооборот между Казахстаном и Турцией за первый квартал 2022 года достиг $ 1,5 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Если говорить об общем объеме товарооборота со всеми зарубежными странами, то Турция занимает третье место с удельным весом 6,5%, в том числе импорт - 4,2%, экспорт - 7,2%", - проинформировали в Комитете государственных доходов МФ РК. 

 
По данным комитета, в первом квартале текущего года в Турцию экспортировано товаров на сумму $1251,9 млн, импортировано на сумму $ 236,3 млн. Соответственно, положительное сальдо внешнеторгового оборота сложилось на уровне $1 млрд.
 

Основной спрос с турецкой стороны составили топливно-энергетические товары, стоимость которых составила $ 885 млн, это 70,7% всего экспорта за три месяца текущего года. На втором месте металлы и изделия из них, стоимость $ 324 млн, или 25,9% в структуре экспорта", - сообщили в ведомстве.

 
Отмечается, что в текущем году в Турцию экспортировались продукты животного и растительного происхождения, текстильные изделия, машинное оборудование, продукция химической промышленности и др.
 

В Казахстан из Турции импортированы машинные оборудования, приборы и аппараты на сумму $62 млн, что составляет 26,2% в структуре импорта. На втором месте текстиль и текстильные изделия - на $ 47,5 млн, это составило 20% всего импорта за три месяца текущего года", - проинформировали в КГД МФ РК. 

 
Кроме этого, импортированы такие товары, как продукция химической промышленности, продукты животного и растительного происхождения, металлы и изделия из них, обувь, головные изделия и галантерейные товары, строительные материалы и др.
 

К сведению: товарооборот за соответствующий период прошлого года был на уровне $803,1 млн. Тогда как экспорт составлял $545,2 млн, импорт - $257,8 млн", - добавили в ведомстве.

 

Требования по информбезопасности усилили к казахстанским банкам

20.05.2022, 10:51 881
Требования по информбезопасности усилили к казахстанским банкам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка информирует об утверждении постановления правления Агентства от 29 апреля 2022 года № 30 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования информационной безопасности на финансовом рынке", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с растущими киберугрозами возрастает необходимость усиления защиты информационных систем, содержащих конфиденциальную информацию о клиентах банка, состоянии их счетов и проведении различных финансовых операций.
 

В принятом постановлении были уточнены определения и усилены требования по обеспечению информационной безопасности банков второго уровня, а также более четко установлены границы ответственности банковских подразделений, входящих в систему управления информационной безопасностью", - рассказали в пресс-службе АРРФР.

 
Кроме того, обмен данными о событиях и инцидентах информационной безопасности с банками второго уровня полностью переводится в автоматизированный формат. В этой связи отменяется необходимость в направлении в бумажном виде ряда отчетов и иных разъяснительных документов.
 

Изменения усиливают существующие требования к банкам второго уровня по обеспечению ими информационной безопасности и призваны повысить эффективность функционирования отраслевого центра информационной безопасности. Совершенствование процедуры обмена информацией снизит бумажный документооборот", - добавили в ведомстве.

 

Глава государства: работа акимов будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса

19.05.2022, 19:19 10841
Глава государства: работа акимов будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с казахстанскими бизнесменами подчеркнул, что формирование привлекательного бизнес-климата включает в себя не только изменение законов и предоставление государственных субсидий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Определяющую роль здесь играет эффективность реализации всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне", - сказал глава государства. 

 
Президент обратился к присутствовавшим на встрече акимам: 
 

Вы должны взять на карандаш и принять во внимание все высказанные замечания. Здесь присутствует лишь небольшая часть бизнес-сообщества. В основном они представлены в областях, и поэтому давайте вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения. И работа акимов в значительной степени будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в тех или иных областях".

 
Глава государства подчеркнул, что такие встречи будут продолжаться и они будут носить деловой характер.
 

Президент поручил разработать долгосрочную концепцию налоговой политики

19.05.2022, 19:10 11251
Президент поручил разработать долгосрочную концепцию налоговой политики
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с казахстанскими бизнесменами прокомментировал упреки предпринимателей относительно постоянных изменений и непредсказуемости государственных политик, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На прошлой встрече я поручил разработать новую экономическую политику. Не могу сказать, что эта работа проходит успешно. Наблюдается дефицит мыслей и идей. Это касается и антикризисных мер. Мною было поручено создать рабочую группу при правительстве с приглашением предпринимателей и экономистов, проявляющих повышенную активность в блогосфере и высказывающих различные критические замечания. Но этих людей надолго не хватило, с идеями и конкретными предложениями, как мне доложили, тоже напряженка", - сказал глава государства. 

 
Он добавил, что тем не менее от правительства и администрации президента ожидает доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик: макро-, налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и так далее.
 

На заседании Высшего совета по реформам мною были даны указания по его совершенствованию. Эту работу следует провести с конструктивным участием бизнеса, потому что только таким образом мы сможем выработать действительно нужные и эффективные реформы. Обращаюсь ко всем присутствующим: лозунг "Жаңа Қазақстанды бірге құрамыз" - не пустые слова. Участие предпринимателей, представителей реального сектора экономики в этом деле критически важно", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
По его словам, отдельного внимания требуют налоговая политика и администрирование. В этой сфере сегодня наблюдается определенный дисбаланс.
 

Например, некоторые крупные компании в рамках действующих режимов ухитряются платить налоги на уровне малых предприятий. Освобождение доходов целых групп бизнеса или видов деятельности вместо точечных стимулирующих мер становится инструментом для манипуляций", - сказал президент. 

 
По словам главы государства, необходимо подумать над исправлением таких перекосов, которые не просто приводят к потерям бюджета, а способствуют расслоению в обществе, снижают справедливость распределения национального благосостояния.
 

После того как государство и бизнес придут к консенсусу, нужно стабилизировать налоговое законодательство и прекратить практику спорадических изменений. Поручаю правительству совместно с бизнес-сообществом разработать долгосрочную концепцию налоговой политики. В документе должны быть раскрыты основные подходы к налогообложению в стране. Налоговая политика в основных ее параметрах должна быть стабильна", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что отдельное внимание следует уделить упрощению процессов уплаты налогов, их администрированию с исключением человеческого фактора за счет или путем цифровизации. Эту работу нужно проводить вдумчиво, исходя из сегодняшних и будущих реалий и общегосударственных задач. 
 

К началу следующего года ожидаю взвешенных предложений от правительства", - сказала глава государства.

 

Токаев: ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту

19.05.2022, 18:55 12031
Токаев: ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с казахстанскими бизнесменами акцентировал внимание на формировании привлекательного инвестиционного климата, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В условиях глобальной турбулентности и неопределенности, усиления внешних и внутренних вызовов, как правило, роль государства усиливается. Однако нашей стратегической целью всегда будет создание сильного и ответственного частного бизнеса", - сказал глава государства.

 
Он подчеркнул, что для построения сильной и устойчивой рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению факторов неравной конкуренции. Риски ее возникновения кроются в неэффективных процедурах предоставления мер государственной поддержки, их выборочности. Это касается налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом.
 

К примеру, сейчас для МСБ практически единственным способом получения доступа к земле является реализация инвестиционных проектов с обязательным участием социально-предпринимательских корпораций. Другими словами, вместе с базовым фактором производства предпринимателю навязывается государственное участие", - сказал президент.

 
По его словам, бизнес жалуется на отсутствие возможности получить участки на общих основаниях. 
 

Предполагалось, что системным решением этой проблемы станет создание прозрачной карты земельных ресурсов. Но работа в этом направлении ведется очень медленно. Действующий электронный ресурс неудобен для пользователей, остается открытым вопрос актуальности данных, нет интеграции с другими системами. Правительству нужно взять этот вопрос под особый контроль", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он подчеркнул, что эффективная реализация проекта позволит оперативно перейти к следующему шагу - внедрению автоматизированного механизма подачи и рассмотрения заявки на получение земель. Такую систему необходимо запустить до конца года.
 

Отдельного внимания требует вопрос применения ценовых ограничений на конкурентных рынках. Ценовые ограничения начали активно применять на продовольственных, лекарственных и прочих рынках розничной торговли. Возможно, это необходимо именно сейчас, на критическом этапе нашего развития. Но правительству нужно думать о применении рыночных механизмов регулирования цен. Обобщенно говоря, нужно в ускоренном темпе усиливать конкуренцию во всех отраслях", - сказал глава государства.

 
Президент подчеркнул, что ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту и падению качества товаров. Нужен баланс. Избыточное ценовое регулирование конкурентных товарных рынков лишает страну частных вложений.

Как следствие, государство вынуждено инвестировать в такие отрасли, тем самым увеличивая свое присутствие в бизнесе в лице непрозрачных, неповоротливых операторов. Следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. Это касается как товарных рынков, так и тарифов на услуги естественных монополий", - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Он подчеркнул, что даже в таких непростых условиях будут приложены все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями.

Все более значимыми торгово-инвестиционными партнерами становятся братская Турция и страны Центральной Азии. Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки. Данную работу следует активизировать, но, конечно, с учетом санкционного контекста", - сказал президент.

 

"Халык банк" начал прием заявок на льготное автокредитование

19.05.2022, 18:02 12676
"Халык банк" начал прием заявок на льготное автокредитование
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - "Халык банк" подключился к участию в программе льготного автокредитования. Таким образом, на сегодня прием заявок от граждан принимают 3 казахстанских банка: "Евразийский банк", "Банк ЦентрКредит" и "Халык банк", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая.

Оператором программы определен Фонд развития промышленности, общая сумма финансирования - 100 млрд тенге из средств АО "Жасыл Даму", - напомнили в пресс-службе МИИР РК. 

 
Вчера, 18 мая 2022 года, в соответствии с распоряжением министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева Фонд развития промышленности ответил на вопросы граждан о необходимости страхования автомобилей, приобретаемых по программе льготного кредитования.
 
Программой предусмотрено ограничение для банков по соблюдению максимального размера годовой эффективной ставки на уровне не более 7,5% с учетом затрат потребителя по страхованию и оформлению автомобиля.
 

К примеру, при стоимости автомобиля 10 млн тенге размер страхового тарифа не должен превышать 1,5% (150 тысяч тенге) от стоимости автомобиля. Дополнительно для снижения финансовой нагрузки на потребителя банкам-участникам направлено условие о страховании на ежегодной основе (а не единовременно на весь период кредитования)", - говорится в сообщении фонда.

 
Таким образом, владельцы новых автомобилей, приобретаемых по программе, смогут страховать ценное движимое имущество не единым авансовым платежом за весь срок кредитования, а по факту - за каждый год пользования льготным кредитом.
 

Акмолинскую область в прошлом году посетили более 1 млн туристов

19.05.2022, 16:35 14701
Акмолинскую область в прошлом году посетили более 1 млн туристов
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 19 МАЯ - Акмолинскую область в прошлом году посетили свыше 1 млн туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY.    

Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек)", - сообщила пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа. 


По данным управления, культурно-исторический сегмент кластера представлен 900 памятниками. Кроме того, в области действуют 73 туристских маршрута. 

Несмотря на последствия пандемийного бума, 2021 год для Акмолинской области ознаменовался значительным ростом количественных и качественных показателей развития туристской отрасли региона", - отметили в ведомстве.


Подчеркивается, что общее количество мест размещения составляет 341 объект.

За 2021 год на 18% увеличилось количество койко-мест и составило 15,1 тысячи, это значит, что регион одномоментно может принять более 15,0 тысячи туристов", - проинформировали в ведомстве. 


Также сообщается, что объем оказанных услуг местами размещения вырос на 64 % по отношению к прошлому году и составил 10,5 млрд тенге.

Количество мест размещения в курортных зонах увеличилось по сравнению с прошлым годом на 11,5% и составило 213 единиц с количеством номеров 3770 единиц и объемом оказанных услуг на 9,1 млрд тенге", - подчеркнули в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области.


Отмечается, что Щучинско-Боровская курортная зона - приоритетная территория для реализации туристского потенциала страны, которая включена в ТОП-10 карты туристификации Казахстана.

В 2022 году количество мест размещения в Щучинско-Боровской курортной зоне составляет 189 единиц с общей емкостью фонда 3233 номера с единовременной вместимостью 8584 койко-места", - добавили в управлении. 


Кроме того, в ведомстве сообщили, что имеющийся уже сейчас номерной фонд позволяет принять и обслужить в летний период около 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что количество внутренних туристов в Казахстане за 9 месяцев превысило допандемийный уровень.

В рамках реализации госпрограммы развития туристской отрасли РК в 2019 - 2021 годах на реализацию 80 проектов было выделено 126,1 млрд тенге государственных инвестиций, в том числе в 2021 году профинансировано 39 проектов на сумму 59,8 млрд тенге. Осуществлено строительство и реконструкция порядка 250 километров автодорог до туристических дестинаций, 88 километра ливневых канализаций, 115 километров водоснабжения, 96 километров линий электропередачи, 147 километров газоснабжения, 69 километров канализационных сетей и других проектов сопутствующей инфраструктуры", - уточнила Актоты Раиымкулова.


Также в Казахстане в рамках развития внутреннего туризма выполняются социально значимые рейсы в такие туристические дестинации, как Туркестан, Алаколь, Балхаш, Щучинско-Боровская курортная зона.  

Кроме того, в Казахстане популярные туристические маршруты будут охвачены метеорологическим мониторингом.

В пандемию резко возросло количество туристских фирм и отдельных активистов, стремящихся знакомить казахстанцев с красотами нашей страны. Развитие активного туризма в нашей стране повышает спрос на гидрометеорологическое обеспечение. Точность прогнозов и заблаговременность оповещения по осадкам и штормовым предупреждениям формирует доходы целых отраслей во внутреннем туризме", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

 

Новые оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане

19.05.2022, 15:47 15331
Новые оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Казахстане приказом министра энергетики Болата Акчулакова утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Предельные цены установлены на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, сообщается на сайте adilet.zan.kz.
 
В приложении 1 указаны предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.



В приложении 2 указаны предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке.


 

Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

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