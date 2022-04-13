Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 22,8%

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - В январе - феврале товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 3771,2 млн долларов, что в номинальном выражении больше на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В январе - феврале экспорт товаров сложился на уровне 1174,9 млн долларов (больше на 26,8%), импорт -2596,3 млн долларов (на 21,1% больше), сообщает Бюро нацстатистики.

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Россия - 93,5%, далее следуют Кыргызстан - 3,3%, Беларусь - 3,1% и Армения - 0,1%.

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по плоскому прокату - рост в 3 раза, в импорте наибольшее увеличение по сравнению с январем - февралем 2021 года отмечено по пшенице и меслину - в 7,4 раза.