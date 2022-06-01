Ценовой сговор среди оптовых продавцов муки выявлен в Карагандинской области

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КАРАГАНДА. 31 МАЯ - Антимонопольный департамент по Карагандинской области провел анализ на рынке оптовой реализации муки пшеничной по Карагандинской области за 2021 год и январь-февраль 2022 года, в результате которого выявлены причины ценового сговора среди продавцов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам анализа у ТОО "Зерновая компания "Сункар и К", ТОО "Карагандинский мелькомбинат", ТОО "Атамекен Компани", ТОО "Фирма "Акнар" выявлены признаки одновременного повышения цен на муку пшеничную 1-го сорта, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Антимонопольщики пояснили, что в соответствии с нормами Предпринимательского кодекса РК запрещаются согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство, реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации товаров.

На основании выявленных признаков нарушений в области защиты конкуренции антимонопольным департаментом по Карагандинской области в адрес ТОО "Зерновая компания "Сункар и К", ТОО "Карагандинский мелькомбинат", ТОО "Атамекен Компани", ТОО "Фирма "Акнар" внесены уведомления об их устранении.

Срок исполнения уведомления составляет тридцать календарных дней со дня его получения. Неисполнение уведомления антимонопольного органа или исполнение его не в полном объеме, нарушение установленных сроков исполнения является основанием для назначения расследования", - добавили в АЗРК.



