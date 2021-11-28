Цены на социально значимые продукты питания остаются стабильными уже месяц - правительство

НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК четвертую неделю подряд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом стало известно на совещании по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, которое провел премьер-министр РК Аскар Мамин в цифровом офисе правительства, сообщает пресс-служба главы правительства.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили вице-министр торговли и интеграции Ержан Калдыбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, Нур-Султана - Алтай Кульгинов и другие.

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер четвертую неделю подряд отмечается снижение цен на лук (-0,9%), соль (-0,4%), рис (-0,3%). Фиксируется также снижение цен на говядину, рожки и муку (-0,1%). По остальным продуктам цены стабильны.

Целевой уровень финансирования "оборотной схемы" по стране обеспечен на 97,7%. Эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции направило 10 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением в адрес субъектов рынка мяса птицы и сахара в Жамбылской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областях.

Заключено 6 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Алматинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях. В целом, по республике заключено 160 актов антимонопольного комплаенса.

Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%.

Акиматам регионов дано поручение обеспечить пятимесячный запас продовольствия и своевременно проводить интервенции для недопущения случаев удорожания цен.

Глава правительства также обратил особое внимание на необходимость активизации работы региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования.