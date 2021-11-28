Цены на социально значимые продукты питания остаются стабильными уже месяц - правительство
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК четвертую неделю подряд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом стало известно на совещании по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, которое провел премьер-министр РК Аскар Мамин в цифровом офисе правительства, сообщает пресс-служба главы правительства.
О текущей ситуации и проводимой работе доложили вице-министр торговли и интеграции Ержан Калдыбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, Нур-Султана - Алтай Кульгинов и другие.
За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер четвертую неделю подряд отмечается снижение цен на лук (-0,9%), соль (-0,4%), рис (-0,3%). Фиксируется также снижение цен на говядину, рожки и муку (-0,1%). По остальным продуктам цены стабильны.
Целевой уровень финансирования "оборотной схемы" по стране обеспечен на 97,7%. Эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях.
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции направило 10 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением в адрес субъектов рынка мяса птицы и сахара в Жамбылской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областях.
Заключено 6 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Алматинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях. В целом, по республике заключено 160 актов антимонопольного комплаенса.
Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%.
Акиматам регионов дано поручение обеспечить пятимесячный запас продовольствия и своевременно проводить интервенции для недопущения случаев удорожания цен.
Глава правительства также обратил особое внимание на необходимость активизации работы региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане дорожает хлеб. Так, в Атырау буханка хлеба выросла в цене на 5-10 тенге, а в Караганде хлеб подорожал сразу на 30 тенге.
Также в регионах из-за подорожания резко упал спрос на мясо.
В целом за год рост цен на продукты питания в Казахстане составил 11,3%.