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Цены на вторичное жилье выросли на 27% в Казахстане

08.12.2022, 11:52 16191
Цены на вторичное жилье выросли на 27% в Казахстане
Цены продажи нового жилья выросли за год на 17,3%
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за год цены квартир вторичного рынка повысились на 26,9%, сообщает Бюро национальной статистики РК.

По информации статистов, цены продажи нового жилья выросли за год на 17,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 48,6%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе на 30,3%, Семее - на 26,9%, Актау - на 25%.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен города: Талдыкорган (44,6%), Актау (43,3%), Семей (42,8%), Актобе (42,4%), Астана (41,7%) и Кызылорда (41,2%), а на рынке аренды жилья города: Алматы (76,6%), Караганда (55,7%) и Костанай (54,5%).


За месяц цены на перепродажу квартир выросли на 1%, продажу нового жилья - на 1,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,4%", - рассказали в ведомстве.


Как сообщалось ранее, в Казахстане продолжается сокращение цен на аренду жилья.
 

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Казахстан может потерять часть рекордного урожая яблок

08.12.2022, 20:41 6886
Казахстан может потерять часть рекордного урожая яблок
Фото: Depositphotos
100 тысяч тонн казахстанских яблок или сгниют, или пойдут на корм скоту
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рекордный урожай яблок ожидается в Казахстане по итогам года. Но из-за нерешительности госорганов потери будут еще больше, чем в 2021 году.

Казахстан, согласно статданным за 2021 год, потребляет 350 тысяч тонн яблок в год, из которых 260 тысяч тонн - местные, а 90 тысяч тонн - импортные, сообщает Agroqogam.kz.

Полагаю, что храним максимум примерно 20% своих яблок, или 50-55 тысяч тонн. А куда деваются остальные 200 тысяч с лишним тонн? Малая часть идет на переработку, часть продается, остальное - на корм скоту или гниют. Потери составляют примерно 100 тысяч тонн, а это невозврат кредитов, неполученные зарплаты, недостаток средств для содержания хозяйств, неуплаченные налоги и соцотчисления и, самое главное, - могли бы поднять чуть-чуть благосостояние тех, кто живет и работает на селе", - рассказал фермер Болатбек Алиев.


По итогам 2022 года, по словам фермера, в республике ожидается рекордный урожай яблок, но из-за нерешительности госорганов потери будут еще больше, чем в 2021 году.

Есть выход из сложившейся ситуации и есть предложения, как это сделать, но уполномоченные органы - МТИ и МСХ пока молчат в этом году, как в прошлом и в позапрошлом", - констатировал Болатбек Алиев.

 

Проект "Казахстанско-китайский международный промышленный город" возобновят в области Жетiсу

08.12.2022, 17:51 9926
Общий объем инвестиций составляет свыше 1 трлн тенге
Талдыкорган. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Меморандум о возобновлении проекта "Казахстанско-китайский международный промышленный город" подписал сегодня аким Жетысуской области Бейбит Исабаев на онлайн-встрече с китайскими инвесторами.

Общий объем инвестиций составляет свыше 1 трлн тенге, это почти трехгодовой бюджет области", - сообщает пресс-служба акима.


Исабаев подчеркнул, что президент Токаев уделяет особое внимание развитию этого проекта.

Проект "Казахстанско-промышленный индустриальный город" включен в перечень казахстанско-китайских проектов индустриально-инновационного сотрудничества, а также имеет ключевое значение в строительстве экономического пояса Шелкового пути между правительствами двух стран. Сегодняшнее подписание меморандума даст возможность утвердить новый график реализации проекта и возобновить все ранее запланированные мероприятия, связанные с его реализацией", - сказал на встрече Исабаев.


Он также запросил информацию о 30 инвестпроектах, включая сроки их реализации.

В свою очередь председатель правления "Китайско-казахстанского международного промышленного города" И Фацзюнь и председатель правления Fujian Dazhuo Линь Сяову выразили благодарность за оказываемую поддержку, а также заверили, что вся необходимая информация, включая список компаний, которые будут участвовать в реализации проекта, будет предоставлена. Они также выразили надежду, что до конца декабря смогут посетить Жетiсу и в ходе личной встречи обсудить все детали, а пока этому препятствует новая вспышка коронавируса на территории КНР. Поэтому на данном этапе все встречи проводятся в онлайн-режиме.

Будущий логистический технопарк будет включать в себя новые производства, развитую инфраструктуру, предприятия по переработке сельхозпродукции, торгово-развлекательные объекты, фудкорты и другое, а это новые рабочие места, современные технологии и, конечно, налоговые поступления в бюджет области", - подчеркивается в информации.


Стороны подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы начать реализацию проекта, ранее приостановленного пандемией почти на два года.

Также Исабаев сообщил, что на следующей неделе регион с официальным визитом посетит делегация из СУАР. На встрече планируется подписать меморандум с крупной компанией-инвестором.
 

Птицефабрику в Костанайской области подозревают в завышении цен на яйца

08.12.2022, 10:53 17616
Птицефабрику в Костанайской области подозревают в завышении цен на яйца
Расследование начато в отношении ТОО "Жас-Канат 2006" по признакам нарушения Предпринимательского кодекса РК
Костанай. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан начато расследование в отношении птицефабрики ТОО "Жас-Канат 2006" в Костанайской области.

Расследование начато департаментом АЗРК по Костнайской области в отношении ТОО "Жас-Канат 2006" по признакам нарушения Предпринимательского кодекса РК: злоупотребление доминирующим положением в части установления и поддержания монопольно высоких цен при оптовой реализации яйца куриного.

Основанием послужило обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей деятельности в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции", - рассказали в пресс-службе АЗРК.

 

На АНПЗ завершен планово-предупредительный ремонт

08.12.2022, 09:42 19456
На АНПЗ завершен планово-предупредительный ремонт
Фото: kmg.kz
Ремонт установок осуществлялся поочередно, что позволило не останавливать производство нефтепродуктов
Атырау. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершился планово-предупредительный ремонт (ППР) на 32 технологических установках, сообщает пресс-служба АО НК "КазМунайГаз".

Ремонт установок осуществлялся поочередно, что позволило не останавливать производство нефтепродуктов. В компании отметили, что практика поэтапного ремонта установок применена на отечественных НПЗ впервые.

По графику ремонта выполнены: замена катализаторов, внутренняя инспекция, ревизия и освидетельствование реакторного, емкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов, ремонт (ревизия) насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), отчитались в КМГ.

В период проведения ремонта завод работал на 50-70% мощности с выпуском и отгрузкой целевой продукции. За октябрь-ноябрь переработано 581,4 тысячи тонн нефти. Cреднесуточная переработка составила 9531 тонну, что соответствует 57% от проектной мощности завода. При этом среднесуточное производство нефтепродуктов составило: автобензин - 1570 т/сутки, дизельное топливо - 2100 т/сутки, реактивное топливо - 120т/сутки, сжиженный газ - 155 т/сутки", - рассказали в пресс-службе компании.


Напомним, АНПЗ заранее уведомил о снижении выпуска сжиженного нефтяного газа в период планового ремонта. В период ремонта на АНПЗ в Атырауской и Западно-Казахстанской областях наблюдался дефицит автогаза на АЗС.
 

В 2021 году казахстанские предприятия экспортировали рис на сумму $38,6 млн

08.12.2022, 08:43 20931
Наибольший объем был экспортирован в страны СНГ
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-декабрь 2021 года казахстанские предприятия экспортировали 123,2 тысячи тонн риса на сумму $38,6 млн. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

Отмечается, что основной объем риса был отправлен в страны СНГ. С января по декабрь прошлого года в эти страны экспортировано 119,9 тысячи тонн риса.

Главными импортерами казахстанского риса стали Россия (37,6 тысячи тонн), Таджикистан (30 тысяч тонн) и Узбекистан (26,7 тысячи тонн).

В остальные страны мира, не входящие в состав СНГ, Казахстан отправил 3,3 тысячи тонн риса. Здесь лидируют Монголия, Ирак и Турция. Кроме того, сельхозкультура в прошлом году была доставлена в США, Иран, Израиль и на Украину.

В прошлом году в Казахстане было произведено 209,6 тысячи тонн риса. Это на 0,9% превышает показатели 2020 года.

Ранее министр сельского хозяйства прокомментировал ситуацию с рисом на рынке РК.
 

В прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности РК достиг рекордного уровня - Токаев

07.12.2022, 18:32 31221
В прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности РК достиг рекордного уровня - Токаев
Фото: Акорда
Сегодня в этой сфере работает более 3,5 миллиона человек
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественной церемонии награждения победителей конкурсов "Алтын сапа" и "Парыз" заявил, что в прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности достиг рекордного уровня - 20 миллиардов долларов, сообщает Акорда.

Сегодня в этой сфере работает более 3,5 миллиона человек. Это 40 процентов трудящегося населения. Еще одно достижение: в прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности достиг рекордного уровня - двадцати миллиардов долларов. До конца текущего года будет реализовано 160 проектов на общую сумму 2 триллиона тенге. В результате будет создано 17 тысяч новых рабочих мест", - заявил Касым-Жомарт Токаев.


Глава государства отметил, что данный конкурс проводится традиционно, и с 2005 года доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте выросла в три раза. Сейчас этот показатель составляет около 34 процентов экономики страны.

В завершение мероприятия президент торжественно наградил победителей конкурсов "Алтын сапа" и "Парыз".

Победителем премии "Алтын сапа" в номинации "Лучший индустриальный проект" стало предприятие "Проммашкомплект" Павлодарской области, в номинации "Лучший инновационный проект" - научно-производственное предприятие "Антиген" Алматинской области.

Гран-при премии "Парыз" среди субъектов малого и среднего бизнеса был вручен ТОО "Шуйское-XXI" Акмолинской области, гран-при премии "Парыз" среди субъектов крупного бизнеса присужден "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." из Атырауской области.

Кроме этого, специальная премия по легкости ведения бизнеса в категории "Лучший регион" вручена акимату города Шымкента, специальная премия по легкости ведения бизнеса в категории "Лучший район" присуждена акимату города Сатпаева.

Ранее сообщалось, что новые подходы к регулированию бизнеса должны заработать с 2024 года.
 

Для АЭС Китая осуществлена первая поставка казахстанского ядерного топлива

07.12.2022, 18:21 32691
Для АЭС Китая осуществлена первая поставка казахстанского ядерного топлива
Фото: Казатомпром
При производстве топлива используется добытое в Казахстане урановое сырье
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С завода ТОО "Ульба-ТВС" (совместное казахстанско-китайское предприятие) в Китай была доставлена первая партия свежего ядерного топлива - тепловыделяющих сборок (ТВС) дизайна AFA 3G ТМ. Об этом сообщили в АО "Национальная атомная компания Казатомпром".

Отмечается, что железнодорожные платформы с 34 транспортно-упаковочными контейнерами, в которых размещены ТВС в объеме одной перезагрузки (немногим более 30 тонн низкообогащенного урана), в сопровождении специализированной охраны доставлены на АЭС в Китае и приняты конечным потребителем - китайской ядерной корпорацией CGNPC-URC.

Реализация инновационного проекта по производству ядерного топлива для АЭС - это пример вклада компании в смягчение последствий мирового изменения климата и достижение глобальной цели по низкоуглеродному развитию. Завод "Ульба-ТВС" позволил Казатомпрому диверсифицировать производство, расширяя линейку и выпуская высокотехнологичную, экспортно ориентированную урановую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Успешная поставка продукции китайским партнерам подтвердила репутацию Казатомпрома в качестве надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива", - заявил председатель правления АО "НАК Казатомпром" Ержан Муканов.


При производстве ТВС используется добытое в Казахстане урановое сырье, переработанное на Ульбинском металлургическом заводе.

Поздравляю коллектив завода ТОО "Ульба-ТВС" и наших партнеров из Китая с этим грандиозным событием. Первая отгрузка готовой продукции положила начало регулярным поставкам ТВС, она важна не только для наших предприятий, но и весьма значима для Казахстана и Китая в деле освоения мирного атома в целом", - сказал председатель правления АО "УМЗ" Сергей Бежецкий.


Завод ТОО "Ульба-ТВС" запущен в работу в ноябре 2021 года после прохождения сертификации со стороны владельца технологии производства ТВС дизайна AFA 3G французской компании Framatome и получения признания сертифицированного поставщика ядерного топлива со стороны конечного потребителя продукции - китайской ядерной корпорации CGNPC-URC. Это единственное в Республике Казахстан производство по выпуску ядерного топлива для атомных электростанций, имеющее гарантированный рынок сбыта на 20 лет вперед. Мощность завода - 200 тонн в год в пересчете на низкообогащенный уран.

Запуск инновационного производства АО "НАК Казатомпром" позволил Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций, открывая новые возможности по развитию атомной отрасли Республики Казахстан и перспективам сотрудничества в данном направлении с другими странами.

ТВС - инженерная конструкция, в каркас которой помещаются тепловыделяющие элементы (твэлы) - трубки, заполненные урановыми таблетками. Данные сборки и являются топливом для АЭС. Урановые таблетки для твэлов изготавливаются АО "УМЗ".
 

Простой нефтяных танкеров Казахстана в проливах Турции прокомментировали в Минэнерго

07.12.2022, 18:20 28271
Ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет 6 суток
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Простой нефтяных танкеров Казахстана в проливах Турции прокомментировали в Министерстве энергетики РК.

По данным министерства, на сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет 6 суток.

Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем, детали выясняются", - сообщили в ведомстве.


Как сообщает ТАСС, с 1 декабря Анкара начала требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования, необходимого для того, чтобы покрыть свою ответственность в таких случаях, как нанесение ущерба третьим лицам, окружающей среде или грузу, а также штрафы и связанные с ними взыскания во время эксплуатации своих судов.

В связи с этим турецкие власти требуют прилагать к отчету о навигационном плане письмо страховой компании с указанием подробностей о судне, грузе и рейсе, а также о том, что страхование P&I будет действительным и полным для данного судна, рейса и груза.
 

 

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