Уборка урожая в Карагандинской области идет по графику

Караганда. 1 сентября. Kazakhstan Today - Уборка урожая в Карагандинской области идёт по графику и должна завершиться в запланированные сроки. Об этом доложил на аппаратном совещании в режиме онлайн руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области продолжается сбор урожая. Работы идут по плану. Погода пока благоприятствует сельчанам. Средняя урожайность зерновых составляет более 10 центнеров с гектара.

На 1 сентября скошено и обмолочено 212 тысяч гектаров зерновых культур - это 23,7% от всей площади. Пшеница убрана на 117 тысячах гектаров, что составляет 17%. Средняя урожайность - 10,1 центнера с гектара", - сообщил Апакашов.

Урожай картофеля собран на 15% полей - более 1500 гектаров. Средняя урожайность составляет около 190 центнеров с гектара. Идёт уборка овощей.

В уборке урожая задействовано 2345 зерноуборочных комбайнов, 60 - картофелеуборочных. Сельхозпредприятия обеспечены удешевлённым дизельным топливом, отметили в пресс-службе акима области.

По словам руководителя управления, аким области Женис Касымбек отметил, что ход уборочных работ находится на особом контроле.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства