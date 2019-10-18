В Акмолинской области подвели итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета за 9 месяцев

Кокшетау. 17 октября. Kazakhstan Today - Итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета Акмолинской области за 9 месяцев 2019 года, а также ход проводимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в противопаводковый период обсудили сегодня на заседании акимата под председательством акима области Ермека Маржикпаева, передает Kazakhstan Today.

По всем отраслям экономики за отчетный период достигнуты положительные результаты. Индекс физического объема увеличился в горнодобывающей промышленности, производстве продуктов питания, резиновых и пластмассовых изделий, машиностроении. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил порядка 348 млрд тенге. Рост инвестиций обеспечен на 9% и составил 235,8 млрд тенге. Объем строительных работ увеличился на 18%", - сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Канат Дузелбаев.

Аким области Ермек Маржикпаев поручил отраслевым управлениям, акиматам районов и городов продолжить работу по привлечению инвестиций, увеличению доступа сельского населения к качественному водоснабжению, обеспечению полного охвата социальной поддержкой многодетных и малообеспеченных семей, исполнению ключевых индикаторов, предусмотренных в меморандумах.

Об итогах исполнения бюджета доложил руководитель управления финансов Талгат Бультенов. По его информации, объем бюджета составил 199,6 млрд тенге, расходная часть которого была исполнена на 99,3% к плану.

Администраторам бюджетных программ, акиматам районов и городов руководителем региона поручено по итогам года обеспечить полное освоение бюджетных средств и не допускать нарушений в расчетно-платежной дисциплине.

Выступавший по третьему вопросу начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Алексей Советов сообщил, что мероприятиями по инженерной защите населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления, охвачено 14 районов области. Ермек Маржикпаев поручил управлению природных ресурсов и регулирования природопользования, акиматам районов и городов обеспечить принятие комплекса мер по предупреждению и устранению паводковых угроз, предусмотренных Дорожной картой на 2017-2020 годы.

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