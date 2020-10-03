В Акмолинской области завершили уборку зерновых культур

Кокшетау. 2 октября. Kazakhstan Today - 2 октября регион завершил уборку зерновых культур на площади 4,4 млн гектаров с хорошими показателями, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики со ссылкой на управление сельского хозяйства, аграриями региона намолочено 5,2 млн тонн зерновых, что больше валового сбора 2019 года на 17%. Средняя урожайность составила 11,8 центнера с гектара, что также превысила прошлогодний показатель.

В текущем году уборка была непростая. Несмотря на сложные климатические условия, хлеборобы смогли оперативно, слаженно и своевременно провести весь комплекс уборочных работ. Показатели качества урожая этого года значительно выше прошлого года, 95% зерна соответствует 3-му классу. А также показатели качества зерна нового урожая соответствует 3-му классу. При этом 70% пшеницы, поступившей на хлебоприемные предприятия, имеют клейковину свыше - 30%, в 2019 году данный показатель составлял всего 12%", - поделился руководитель управления сельского хозяйства Димаш Таласбаев.

В приемке урожая текущего года принимают участие 65 хлебоприемных предприятий с общей емкостью хранения 4,2 млн тонн. В общем, с учетом зернохранилищ сельхозформирований есть возможность для хранения более 6,6 млн тонн зерна.

Сегодня на элеваторы поступило более 2 млн тонн зерна нового урожая.

На ход страды значительно повлияло обновление машинно-тракторного парка, на поля вышли высокоэффективные импортные комбайны. В этом году в уборке урожая приняло участие свыше 8,0 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов.

К слову, Акмолинская область производит четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы. Ежегодно акмолинская пшеница экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее сообщалось , что объемы урожая планируются на уровне 18 млн тонн зерна. Урожайность составляет 12,3 центнера с гектара. Экспортный потенциал нового урожая составляет порядка 7,5-8 млн тонн.

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