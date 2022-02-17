В Алматинской области появится логистический хаб класса А+

Это очень интересный проект. Я бы сказал, в духе XXI века, и поэтому для области он очень важен, потому что он создает окно возможностей для сбыта продукции, во–первых, наших сельхозтоваропроизводителей. Во-вторых, может создать им «финансовое плечо", - отметил аким области.
По информации компании, с появлением комплекса полный доступ к экосистеме решений Airba получат дистрибьютеры и производители сельскохозяйственной продукции, а также средний и малый бизнес. Компанией планируется привлечение инвестиций в сумме около 200 000 000 долларов в рамках разработки проекта, который планируется реализовать поэтапно, блоками строительства в 40-50 тыс. квадратных метров, срок реализации объекта – до 5 лет.
Мы поставили себе цель, через 5 лет мы должны добиться четких, понятных показателей коммерческих, финансовых. Мы к этому идем поступательно и я точно уверен, что мы этот проект здесь, в области, осуществим на 100% и запустим", - заверил Э. Ким.
Как сообщили в компании Airba, в рамках комплекса будет создан современный склад, полностью управляемый информационной системой WMS собственной разработки и штаб логистики последней мили для доставки товаров до клиентов и партнеров, офисное пространство для взаимодействия с партнерами и звеньями экосистемы и пункт выдачи заказов для выдачи товаров, работе с пост-продажным сервисом и предоставлению.
Также будет осуществляться подготовка кадров на базе филиала IT университета в Алматинской области и создаваться все условия для развития финтех платформы для предоставления государственных финансовых услуг гражданам.
В современных условиях самая главная задача и правительства областного, и руководства это в первую очередь поднять качество жизни наших граждан и особенно обратить внимание на нашу молодежь. Наша компания очень молодая и средний возраст у нас 28 лет. У нас есть возможность всем ребятам молодым обучиться и получить новую специальность", - заключил Эдуард Ким.