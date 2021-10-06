В Алматинской области в разгаре уборка рисовых полей

ТАЛДЫКОРГАН. 5 ОКТЯБРЯ - В Балхашском районе Алматинской области идет сбор урожая риса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В районе выращивают три вида риса: "Баканас", "Регул", "Заря". На сегодняшний день урожайность составляет в среднем 38-40 центнеров с гектара.

К примеру, только производственный кооператив "Динара" в этом году посеял рис на 880 гектарах. И с начала сбора получено 1250 тонн урожая.

В 2021 году компания произвела 2059 тонн риса, 8089 тонн люцерны, 12 тыс. тонн кукурузы на силос, 1128 тонн ячменя. В ближайшем будущем мы рассчитываем повысить урожайность, модернизировав наши технопарки, закупив элитные сорта семян. Мы работаем на качество, так как наш рис есть на торговых прилавках области и города Алматы", - говорит директор производственного кооператива Мырзакасым Айменов.

Основной деятельностью предприятия является возделывание растениеводческой сельскохозяйственной продукции, а также переработка риса. Общая посевная площадь в хозяйстве составляет около 5350 гектаров. Из них: для выращивания риса предусмотрено более 1500 гектаров.

В районе также полностью собран урожай ячменя и пшеницы. Полностью скошено 7530 гектаров, получено 14 785 тонн урожая, урожайность - 19,6 центнера с гектара.

В целом посевные площади Балхашского района в этом году составили 29 809 гектаров. Из них 7400 гектаров засеяны рисом, более 2 тыс. гектаров - ячменем, 5470 гектаров - пшеницей.

Еще около 14 тыс. гектаров занимают картофель, овощи, бахчевые и кормовые культуры.