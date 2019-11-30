В Алматы на развитие предпринимательства с 2020 года будут ежегодно направлять до 30 млрд тенге

Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы на развитие предпринимательства с 2020 года планируется ежегодно направлять до 30 млрд тенге субсидий. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.





Как отметил аким города, малое и среднее предпринимательство обеспечивает работой 2/3 занятых алматинцев и приносит 63% собираемых налогов. При этом роль МСБ в экономике города становится еще более значимой с передачей в местный бюджет КПН малого бизнеса

Разработана новая единая региональная программа развития предпринимательства "Алматы Бизнес-2025". Создан Центр предпринимательства Qolday с отделениями в пяти районах города. Здесь бизнесмены могут получить 525 госуслуг по принципу одного окна, что значительно сокращает сроки и повысит доступность получаемых услуг", - сообщил Бакытжан Сагинтаев.

Также с целью повысить доступность финансовых ресурсов для бизнеса на базе СПК "Алматы" созданы компания Almaty Finance и микрофинансовая организация Almaty с общей капитализацией в 2019 году 3 млрд тенге.

При этом для сбалансированного развития города применяется дифференцированная ставка: 2% для многодетных малоимущих семей и резидентов промышленных парков, для остальных районов - 7%.

Кроме того, для финансирования проектов МСБ через банки второго уровня совместно с фондом "Даму" дополнительно выделено 2 млрд тенге на паритетной основе, на следующий год только в рамках этого направления планируется выделить еще 10 млрд тенге.

С начала года в рамках государственных программ (ДКБ-2020, АПК) профинансировано 554 проекта МСБ, выплачено в размере 4,4 млрд тенге.

В целом общий объем финансовой поддержки МСБ планируется довести с 4,5 млрд тенге в текущем году до 30 млрд тенге со следующего года", - проинформировал Сагинтаев.

Вместе с тем он напомнил, что для начинающих предпринимателей, а также социально уязвимых категорий проводятся обучающие курсы различного формата. С сентября стартовали мотивационные курсы, которыми до конца текущего года будут охвачены 75 тыс. человек, а в следующем - 200 тысяч.

Активно реализуются городские программы обучения "Бастау Бизнес", "Жас Касіпкер", Isker Ana. Более 2000 многодетных матерей уже прошли по ним курсы предпринимательства. Для открытия своего дела 155 человек получили гранты, 77 - оборудование. Таким образом, более 230 многодетных матерей начали свое дело.

До конца года многодетным матерям планируется выдать более тысячи грантов и около 150 льготных микрокредитов под 2% годовых. Эта работа уже дает первые результаты. Число действующих субъектов МСП за 10 месяцев выросло на 8,9% и составило более 190 тысяч.

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