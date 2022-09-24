В Алматы построят мультибрендовый завод полного цикла по производству автомобилей

АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - В индустриальной зоне Алматы планируется строительство мультибрендового завода полного цикла по производству автомобилей Chery, Changan, Haval, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предприятие будет производить весь объем автомобилей исключительно мелкоузловым методом со сваркой и окраской кузова. На сегодняшний день подписано три меморандума между "Астана Моторс" и китайскими компаниями, сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков в рамках Форума машиностроителей Казахстана.

Выступая на секционном заседании, посвященном вопросам развития автомобилестроения, Олжас Сапарбеков рассказал о ходе реализации новых проектов. На стадии проработки совместный проект с корейской компанией Yongsan по производству автомобильных сидений для моделей Hyundai Accent и Hyundai Tucson.

А также ведется работа с компанией MOTREX по производству мультимедийных систем для выпускаемых на заводе ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" моделей: Hyundai Accent, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Elantra. Данные проекты позволят увеличить долю казахстанского содержания в выпускаемых моделях и количество рабочих мест.

Машиностроение является одной из наиболее сложных с технологической точки зрения отраслей промышленности. Создание одного рабочего места в машиностроении автоматически создает до шести рабочих мест в смежных отраслях. Одним из драйверов отрасли является автомобилестроение.

По итогам 2010 года автомобилестроение составляло всего 5% от всей отрасли машиностроения. Совместными усилиями по итогам 2021 года удалось довести долю автопрома в машиностроении до 32,1%. За первое полугодие текущего года данный показатель составил 37,5%. Как результат, за короткий срок была создана целая отрасль с десятками тысяч рабочих мест с учетом смежных отраслей, регулярно пополняющая бюджет за счет налоговых отчислений. Выросло количество автопроизводителей, начала расти здоровая конкуренция", - сказал Олжас Сапарбеков.

В завершение своего выступления он отметил, что деятельность министерства ориентирована на комплексное развитие отраслей обрабатывающей промышленности. В рамках Предпринимательского кодекса предусмотрено введение обновленных соглашений о промышленной сборке транспортных средств, а также соглашений о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам. Введена балльная система оценки локализации, которая позволит достигнуть эффективного использования и распределения предоставляемых преференций.