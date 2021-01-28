В Алматы снижены тарифы на комуслуги

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - Исполняющий обязанности руководителя департамента по регулированию естественных монополий по городу Алматы Тимур Каленов рассказал о снижении тарифов на коммунальные услуги, передает Kazakhstan Today.

По его словам, за 2020 год тариф на тепловую энергию для населения не изменялся и составляет 4294,6 тенге/Гкал без НДС. Более того, тарифы для населения снижались: с 1 марта 2020 года - на 2% в связи с ростом объема оказываемых услуг, а также с 1 апреля по 31 августа на 10% (на горячую воду на период ЧП).

С 1 января 2021 года ожидался плановый рост тарифа на теплоснабжение на 14%. Однако в связи с поручением главы государства о недопущении роста тарифов для населения удалось оставить тариф на уровне прошлого года, без роста.

Более того, в связи с ростом объема оказываемых услуг по факту 2020 года, удалось снизить тариф для населения на 3% с 1 февраля 2021 года. Экономия для населения составила 552 млн тенге. В свою очередь, для достижения вышеуказанных показателей дополнительно способствовал факт перераспределения нагрузки с населения на бюджетные организации, при поддержке акимата города Алматы", - сообщил он.

Департаментом утвержден предельный уровень тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 годы.

Тариф для населения по услуге водоснабжения при действовавшем 44,65 тенге за кубометр снижен на 4% - до 42,86 тенге за кубометр. По услуге водоотведения тариф в размере 23,14 тенге за кубометр снижен на 0,1% - до 23,12 тенге за кубометр", - отметил Тимур Каленов.

Он напомнил, что с 1 апреля по 31 августа 2020 года, на период ЧП, тарифы на водоснабжение и водоотведение снижались на 10%.

С 1 января 2020 года действует тариф на электроснабжение в размере 17,12 тенге за кВт-ч.

С 1 февраля 2021 года по городу Алматы снижен тариф на электроснабжение для населения на 1,5%, для юридических лиц - на 1,2%, в связи со снижением тарифов на передачу и балансировку электроэнергии, обеспечения мощности. Экономия для населения составила 554 млн тенге, для юридических лиц 820 млн тенге", - сказал спикер.





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