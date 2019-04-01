В январе - ноябре 2018 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла на 6,2%

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В январе - ноябре 2018 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 17 084,6 млн долларов США, что на 6,2% больше, чем в январе - ноябре 2017 года, передает Kazakhstan Today.





По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в том числе экспорт составил 5257,9 млн долларов США (увеличился на 10,0%), импорт – 11 826,7 млн долларов США (увеличился на 4,6%).





В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 91,9%, Кыргызскую Республику – 4,4%, Республику Беларусь – 3,6%, Республику Армения – 0,1%.





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