Караганда. 21 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области создаются смарт-фермы, передает Kazakhstan Today.





Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана подчеркнул, что аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции. Президент поручил обеспечить переработку сырья и выходить на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией. При этом интенсификация сельского хозяйства должна происходить с сохранением качества и экологичности продукции. Это позволит создать и продвигать бренд натуральных продуктов питания "Сделано в Казахстане", который должен стать узнаваемым в мире.





Как сообщили в управлении сельского хозяйства Карагандинской области, в регионе уделено внимание росту производства молока в организованных хозяйствах путем создания молочно-товарных ферм с высокопродуктивным поголовьем. В области имеется 45 молочно-товарных ферм, где произведено 171,3 тыс. тонн молока. К примеру, ТОО "Енбек-95" Осакаровского района построена и введена в эксплуатацию современная молочно-товарная ферма на 650 голов. Это хозяйство, участвует в пилотном проекте по внедрению элемента цифровых технологий - "смарт-ферм".





В ведомстве также проинформировали, что новые молочно-товарные фермы по 400 голов каждая строятся в крестьянском хозяйстве "Шанс" и ТОО "Астро Агро" в Абайском районе.





В целом по итогам текущего года в Карагандинской области ожидается объем валовой продукции в размере 156,0 млрд тенге. Производство мяса увеличится на 2,0% (138,8 тыс. тонн), молока - на 2,2% (460,0 тыс. тонн), яиц - на 3,0% (649 млн. штук), зерна - на 2,0% (834,1 тыс. тонн), картофеля на 3,1% (332,5 тыс. тонн) и овощей на 3,8% - (105,8 тыс. тонн).





По итогам 9 месяцев по области произведено 92,2 тыс. тонны мяса в живом весе, что на 1,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года, 368,5 тыс. тонн молока, или больше на 3,2%, и 540,9 млн штук яиц, больше на 20,9%", - уточнили в сельхозуправлении.





По данным ведомства, численность поголовья КРС по сравнению с периодом прошлого года увеличилась на 6% и составила 538,9 тыс. голов (508,8 тыс. голов в 2017 году), лошадей - на 7,8% до 304,5 тыс. голов. Поголовье овец и коз составило 993 тыс. голов, свиней - 80,4 тыс. голов и птиц 3,9 млн голов.





При этом доля племенного поголовья КРС увеличена с 4% в 2017 году до 4,6% (23,3 тыс. голов в 160 хозяйствах), МРС - с 4% до 4,2% (31,3 тыс. голов в 11 хозяйствах), лошадей - с 1,7% до 1,9% (5,4 тыс. голов в 11 хозяйствах), свиней - с 29,6% до 30,1% (24,6 тыс. голов в 3 хозяйствах).





Для дальнейшего увеличения качественного поголовья и экспортного потенциала в текущем году принята долгосрочная отраслевая программа развития мясного животноводства. Через финансовые институты КазАгро идет кредитование на приобретение импортного племенного поголовья. В текущем году в Карагандинской области по программе планируется приобрести 10 тыс. голов импортного племенного маточного поголовья крупного рогатого скота и к 2022 году довести их численность до 150 тыс. тонн. Для этих целей для области на 2018 год через институты развития АО "НУХ "КазАгро" выделено 6 млрд тенге.





На сегодня 136 хозяйствами поданы заявки на получение кредитов для приобретения 8,9 тыс. голов скота на сумму 5,5 млрд тенге, из них получили кредиты в сумме 3,5 млрд тенге на 5,8 тыс. голов 91 хозяйство. К примеру, крестьянскими хозяйствами "Мейрам" и "Нургиса" Шетского района, "Жигер" Актогайского района в этом году завезено 330 голов племенного молодняка из Российской Федерации", - уточнили в ведомстве.





Также в рамках программы планируется приобретение 15,0 тыс. маточного поголовья МРС.





В сельхозуправлении отметили, что особое место в программе развития мясного животноводства занимает свиноводство. Увеличение поголовья и продуктивности будет вестись в Бухаржырауском и Абайском районах, где производится 85,7% свинины.





Росту и развитию данной подотрасли животноводства будет способствовать реализуемый ТОО "НИГ СГЦ" инвестиционный проект с участием иностранных инвесторов "Создание научно-исследовательского генетического селекционно-гибридного центра на 2500 основных свиноматок". Согласно проекту, к 2022 году поголовье свиней увеличится до 177,9 тыс. голов (в 2017 году было 79,1 тыс. голов)", - пояснили в ведомстве.





Соответственно, к 2022 году ожидается увеличение производства свинины по отношению к 2017 году в 2 раза, до 24,0 тыс. тонн в живом весе. Из них 2,0 тыс. тонн планируется отправлять на экспорт.





Напомним, что глава государства поручил увеличить в течение пяти лет производительность труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза.





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