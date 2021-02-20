В Карагандинской области появятся 14 новых предприятий

Караганда. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в 2021 году планируется запуск 14 новых производств с созданием 2600 рабочих мест. Запланирован объём инвестиций составляет свыше 700 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Мы ставим перед собой задачу привлекать как можно больше инвестиций и создавать новые рабочие места. В 2020 году привлечено 678,3 млрд тенге, из которых доля частных средств - 81,6%. Более 2500 новых рабочих мест обеспечил запуск 11 новых инвестиционных проектов. В 2021 году планируем привлечь не менее 715 млрд тенге инвестиций, из них свыше 80% - частных. Ожидаем открытия 14 новых производств на 282,2 млрд тенге, которые обеспечат работой ещё 2600 человек", - сообщил глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в онлайн-режиме.

Из ближайших запусков: весной - обогатительная фабрика в Жайреме, ферросплавный завод и агломерационная фабрика Qaz Carbon. Второе дыхание обретает бывший завод РТИ в Сарани спустя 15 лет простоя. На его площадке уже заработало предприятие по производству автобусов и спецтехники с участием китайской компании Yutong и в ближайшее время будет запуск мелкоузловой сборки. А также в этом году начнётся строительство завода по производству шин с участием российской компании "Татнефть".

Чтобы не допустить сокращения рабочих мест, мы ставим перед собой задачу привлекать как можно больше инвестиций и создавать новые рабочие места", - подчеркнул Женис Касымбек.

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