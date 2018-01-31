Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Рынок жилья в Казахстане набирает темпы. В 2017 году было заключено на 26% больше сделок купли-продажи жилья, чем годом ранее, передает Kazakhstan Today.

За прошлый год в РК было заключено 239,6 тыс. сделок купли-продажи жилья, сразу на 26% больше, чем годом ранее. Из них 14,6% пришлось на Астану (34,9 тыс. сделок, +31,7% за год), 14% - на Алматы (33,4 тыс., +17,3% за год) и 10,4% - на Карагандинскую область (24,9 тыс., +28,3% за год), сообщает Finprom.kz .

В 2016 было совершено 190,2 тыс. сделок купли-продажи недвижимости, на 14,6% больше, чем годом ранее, в 2015 - 166 тыс., всего на 5,2% больше, чем в 2014.

Отмечается, что активизация рынка жилой недвижимости - результат успешной работы госпрограмм поддержки. Сегодня ключевая жилищная госпрограмма, которая помогает населению обзавестись жильем, - это "Нурлы жер".

С учетом процессов агломерирования и урбанизации, предусмотренных "Прогнозной схемой" и "Нурлы жол", наибольшим спросом пользуются квартиры в многоквартирных домах.

В частности, количество сделок по квартирам выросло год к году сразу на 30,1%, до 167,8 тыс. (это уже 70% от общего количества сделок купли-продажи, против 67,8% годом ранее). Для сравнения, число сделок купли-продажи индивидуальных домов выросло лишь на 17,3%, до 71,8 тыс.

По итогам 2017 года средняя цена на рынке жилья за квадратный метр в новом доме составляла 253,2 тыс. тенге, на 2,3% больше, чем годом ранее. В случае перепродажи благоустроенного жилья квадрат обходился в 185,7 тыс. тенге - на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Рост спроса на новое жилье, как и падение спроса на старое, также является результатом госпрограмм "Нурлы жер", призванной стимулировать жилстрой и обновление жилого фонда.

Также сообщается, что цены на аренду благоустроенного жилья выросли год к году сразу на 4% и составили по итогам 2017 года уже 1329 тенге за квадратный метр.

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