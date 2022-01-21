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В Казахстане до конца февраля утвердят новые ставки утильсбора

20.01.2022, 10:33 26986
В Казахстане до конца февраля утвердят новые ставки утильсбора
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Создана межведомственная рабочая группа по пересмотру коэффициентов утилизационного сбора. Данные ставки будут рассмотрены и утверждены до конца февраля текущего года. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До указанного времени утилизационный сбор оплачивается по действующим ставкам оператору АО "Жасыл даму", - отметили в ведомстве.

 
Ранее сообщалось, что деятельность ТОО "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства. Оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму". 
 
11 января 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором ТОО "Оператор РОП".
 

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В Казахстане сформирован пятимесячный запас основных продовольственных товаров

21.01.2022, 15:18 2816
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев рассказал о предпринимаемых мерах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Казанбаева, в стране продолжается работа по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продовольственных товаров. 
 

Запланировано увеличение посевных площадей и производства приоритетных культур, предназначенных для производства социально значимых товаров. В настоящее время в стране сформирован почти 5-месячный запас основных продтоваров", - рассказали в пресс-службе МТИ РК.

 
Чтобы снизить цены для потребителя, было принято решение сократить размер торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (в перечне их 19 видов) с 15 до 10%.
 
Кроме того, за счет местного бюджета финансирование стабфондов и кредитование торговых сетей планируется довести до 140 млрд. тенге (на сегодня выделено 70 млрд. тенге). 
 
Также проводится работа по организации форвардного закупа ранней импортной плодоовощной продукции из стран Центральной Азии в период межсезонья.
 

Дополнительным блоком работы министерства и акиматов является усиление государственного контроля, со стороны местных исполнительных органов усиливаем работу по контролю за торговой надбавкой и вознаграждением путем вовлечения общественности", - сказал Казанбаев.

 
Председатель комитета торговли также рассказал о том, в каких случаях вводятся предельные цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). По его словам, МТИ разработаны новые подходы утверждения пороговых и предельных цен.
 

Если мы увидим, что цены достигают порогового уровня, то у нас есть возможность оперативно применить инструменты по сдерживанию роста цен, это и интервенции из стабфондов, и увеличение оборотной схемы, и, не исключено, установление предельных цен", - сказал он.


 

В Казахстане начали принимать заявки на возмещение ущерба от предпринимателей

21.01.2022, 14:28 4426
В Казахстане начали принимать заявки на возмещение ущерба от предпринимателей
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Национальная палата предпринимателей "Атамекен" сообщила о начале приема электронных заявлений от предпринимателей на возмещение ущерба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прием заявлений осуществляется на платформе InfoKazakhstan.kz с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в соответствии с утвержденным правительством механизмом возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года, проинформировали в нацпалате.
 

Заявления о возмещении ущерба будут рассматриваться региональными комиссиями в течение 5 календарных дней, в случае одобрения выносится решение о выделении средств в размере, определяемом региональной комиссией на основании представленных сведений и документов", - разъяснили в НПП "Атамекен". 

 
Сообщается, что денежные средства будут перечислены заявителю в течение одного месяца со дня принятия решения на расчетный или карточный счет, указанный в заявлении, в соответствии с бюджетными процедурами Республики Казахстан.
 
Перед подачей заявления на возмещение ущерба необходимо ознакомиться с инструкцией по ссылке: https://infokazakhstan.kz/faq/documents/, а также убедиться, что необходимые документы представлены в электронном виде полностью. При представлении неполного пакета региональная комиссия может  отказать в возмещении имущественного вреда.

Как сообщалось ранее, в Алматы пострадавшие от погромов субъекты малого и среднего бизнеса будут освобождены от коммунальных платежей на три месяца.

Напомним, общая сумма ущерба в Алматы составила 112 млрд тенге, субъектов бизнеса - 67 млрд, в том числе 42 млрд приходится на малый и средний бизнес.
 

Объем казахстанского экспорта в страны ЕАЭС вырос на 35,3%

21.01.2022, 14:27 4061
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В январе-ноябре 2021 года объем взаимной торговли Евразийского экономического союза вырос на 32,4%. При этом объем казахстанского экспорта в страны союза вырос на 35,3%. Об этом рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Рост объемов экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах союза: в Казахстане - на 35,3%, России - на 35,2%, Кыргызстане - на 30,4%, Армении - на 27,4%, Беларуси - на 24,8%", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.

 
По информации комиссии, в январе-ноябре 2021 года объем взаимной торговли составил 65,5 млрд долларов США, что на 32,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 17,8% выше доковидного периода января-ноября 2019 года.
 

Продолжается активная торговля продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года объем поставок на рынок Союза из Армении увеличился на 29,5%, из России - на 27,3%, Кыргызстана - на 17,3%", - проинформировали в ЕЭК.

 
Также сообщается, что объем внешней торговли товарами в январе-ноябре 2021 года составил 752 млрд долларов США, в том числе экспорт - 465,9 млрд долларов США, импорт - 286,1 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 42,5%, импорт - на 22,8%.
 

В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем - ноябрем 2020 года экспортные поставки товаров в страны вне ЕАЭС из Беларуси увеличились на 50,3%, из России - на 45,4%, из Казахстана - на 23% и Армении - на 16,3%", - рассказали в пресс-службе.

 
Отмечается, что основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров являлись страны Европейского союза (их доля составила 42,2% экспортных поставок) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (28,6%). Среди стран в импорте на рынок союза лидируют Китай и Германия.
 

Закупки бензина и услуг связи будут осуществляться через рамочное соглашение

21.01.2022, 14:17 5466
Закупки бензина и услуг связи будут осуществляться через рамочное соглашение
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В Казахстане приказом министра финансов от 17 января 2022 года утвержден перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются через конкурс с использованием рамочного соглашения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В перечень товаров, работ, услуг, по которым госзакупки будут осуществляться способом конкурса с использованием рамочного соглашения вошли бензин (АИ-92, АИ-95, АИ-98), дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое), а также услуги по доступу к Интернету, фиксированной телефонной и сотовой связи, говорится в приказе.
 
Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.
 

Производство хлеба в Казахстане сократилось на 15% за год

21.01.2022, 11:06 8841
Производство хлеба в Казахстане сократилось на 15% за год
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В Казахстане производство хлеба сократилось на 15%, тем временем его стоимость продолжает расти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За январь-ноябрь 2021 года в стране произвели 483,6 тыс. тонн свежего хлеба - сразу на 14,8% меньше, чем годом ранее", - сообщает energyprom.kz.

 
В региональном разрезе больше всего хлеба произвели в Туркестанской области: 119,8 тыс. тонн. В тройке лидирующих регионов также Алматы (56,8 тыс. тонн) и Актюбинская область (46,6 тыс. тонн).
 

В целом за 2020 год в стране произвели 539 тыс. тонн свежего хлеба - на 4,2% меньше, чем годом ранее. Производство сокращается уже пятый год подряд", - говорится в обзоре.

 
В декабре 2021 года стоимость хлеба выросла на 7,4% за год и на 0,4% за месяц. В том числе ржано-пшеничный хлеб подорожал на 11,6% за год, пшеничный из муки высшего сорта - на 7,4%, из муки первого сорта - на 6,9%.
 
Отмечается, что в региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители столицы (хлеб подорожал на 19,3% за год), а также Северо-Казахстанской (на 14%) и Акмолинской (на 12,8%) областей. Наименьший рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: на 1,5%.
 
Стоимость пшеничного хлеба из муки высшего сорта составила 273 тенге за килограмм, из муки первого сорта - 164 тенге, стоимость ржано-пшеничного хлеба - 340 тенге.
 
Среди крупных городов самый дорогой хлеб в столице, самый дешевый пшеничный хлеб из муки высшего сорта - в Актобе.
 
В третьем квартале 2021 года граждане страны употребили в среднем 8,5 кг пшеничного хлеба из муки первого сорта (в городской местности - 8,7 кг, в сельской - 8,2 кг) и 700 граммов ржаного и ржано-пшеничного хлеба (в городской местности - 1 кг, в сельской - 273 граммов).
 
В то же время стоимость хлеба выросла на 7%, отмечается в обзоре.
 
Напомним, в целях стабилизации цен на хлеб с января вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО "НК "Продкорпорация" в регионы для производства социального хлеба.
 
Механизм предусматривает возмещение расходов "Продкорпорации" при реализации зерна на внутренний рынок по цене ниже рыночной.
 

ЕАБР снизил ранее прогнозируемый рост ВВП в Казахстане в 2022 году

20.01.2022, 14:39 24636
МОСКВА. 20 ЯНВАРЯ - Евразийский банк развития снизил прогнозируемый ранее рост ВВП в Казахстане в 2022 году с 4,2% до 4%, сообщил главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По мнению главного экономиста ЕАБР, в период действия чрезвычайного положения экономическая активность в стране ослабла. Работа многих организаций была приостановлена либо осуществляется в ограниченном режиме.
 

Основной ущерб нанесен сфере услуг, а именно субъектам торговли, общественного питания, транспорта, финансового сектора. Прямые потери роста ВВП по 2022 году могут составить 0,15-0,2 процентных пункта", - считает Винокуров. 

 
Аналитики ЕАБР полагают, что замедление экономической активности в Казахстане в январе 2022 года будет нивелировано в кратчайшие сроки. По мере возмещения ущерба, в том числе из бюджетных источников, и стабилизации ситуации в стране экономика вернется к устойчивому росту уже по итогам I квартала 2022 года. Аналитики ЕАБР полагают, что ВВП Казахстана в целом по итогам 2022 года увеличится примерно на 4%.
 
Напомним, ЕАБР прогнозировал рост ВВП в Казахстане в 2022 году на уровне 4,2%.
 
По данным банка, по итогам 2021 года инфляция в Казахстане составила 8,4%. Аналитики ЕАБР ожидают ее замедления к концу 2022 года к верхнему порогу целевого коридора Национального банка РК 4-6%.
 

Сдерживанию инфляционного давления будет способствовать как повышение базовой ставки, состоявшееся в 2021 году, так и действие мер регуляторного характера, принятых правительством. Вместе с тем риски сохранения инфляции на повышенном уровне несколько увеличились", - пояснили в ЕАБР.

 

Депутат: утильсбор наносит ущерб фермерам и всему сельскому хозяйству

20.01.2022, 12:04 27461
Депутат: утильсбор наносит ущерб фермерам и всему сельскому хозяйству
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Сенатор Мухтар Джумагазиев в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова озвучил ряд проблемных вопросов, касающихся утилизационного сбора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сенатор рассказал, что жалобы на завышенные ставки утилизационного сбора неоднократно поступали сенаторам от жителей областей во время поездок депутатов в регионы. Сенатор подчеркнул, что ставка утильсбора на легковые автомобили варьируется от 400 тыс. до 3,5 млн тенге, а на грузовой транспорт и сельхозтехнику достигает 14 млн. Это привело к значительному удорожанию сельхозтехники - как импортируемой из-за рубежа, так и на производимую в Казахстане, пишет "Казправда".
 

Утилизационный сбор для аграриев, по сути, превратился в дополнительный налог. При ввозе техники фермеру приходится оплачивать первоначальный взнос и утильсбор в сумме, равной 25-30% от стоимости техники. Так, в среднем ставки сбора по тракторам достигают до 11 млн тенге, а по комбайнам - до 22 млн тенге за единицу, что оказывает дополнительную финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей", - сказал Джумагазиев.

 
Еще одним актуальным вопросом для аграриев является размер скидочного сертификата за утилизацию старой техники. Сенатор рассказал, что утильсбор на комбайн стоимостью 75-80 млн тенге составляет почти 9 млн, а размер скидочного сертификата - лишь 2 млн тенге, или всего 2,5% от стоимости техники. В связи с этим Джумагазиев предложил увеличить размер скидочного сертификата.
 

Очевидно, что в сложившихся условиях, когда износ сельхозтехники составляет до 80%, действующие нормы утильсбора наносят серьезный ущерб отечественным фермерам и сельскому хозяйству в целом. Как следствие, растут цены на продукты питания, а также на товары и услуги, технологически связанные с их производством", - пояснил депутат.

 
Сенатор считает, что в связи со сложившейся ситуацией казахстанцы практически лишились доступа к качественным современным автомобилям и высокопроизводительной сельхозтехнике.
 
Депутат предложил главе правительства рассмотреть вопросы по снижению ставок утилизационного сбора, отмене утильсбора на экологически чистую импортную сельхозтехнику с учетом отсутствия ее аналогов, введению временного моратория на таможенные пошлины для грузового транспорта и сельхозтехники.
 
Ранее сообщалось, что деятельность ТОО "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства. Оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму". 
 
11 января 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором ТОО "Оператор РОП". 
 
 

В декабре годовая инфляция ускорилась только в Нур-Султане

20.01.2022, 11:00 29071
В декабре годовая инфляция ускорилась только в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - В разрезе регионов годовая инфляция в декабре замедлилась в шестнадцати регионах, ускорившись только в Нур-Султане (с 8,6 до 8,8%). Об этом рассказал начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка Республики Казахстан Игорь Осипов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации представителя Нацбанка, в декабре прошлого года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,4% (в ноябре - 8,7%). При этом наибольшее замедление зафиксировано в Туркестанской (с 9,0% в ноябре до 8,3% в декабре) и Жамбылской областях (с 8,8 до 8,1%). 
 
Замедлился рост цен на продовольственные товары, составив 9,9% (в ноябре - 10,9%). Максимальный рост сложился в Мангистауской области (11,8%). 
 
Непродовольственные товары продолжают дорожать (с 8,3 до 8,5%). Наибольшие показатели отмечаются в Акмолинской (9,8%), а также Актюбинской и Карагандинской (по 9,6% соответственно) областях, наименьший - в Мангистауской области (7,7%). 
 
Цены на платные услуги в декабре выросли на 6,5% (в ноябре - 6,4%). Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (8,0%), значительно ниже - в Актюбинской (5,3%). 
 

Месячная инфляция в стране вышла на отметку ниже среднемесячного значения за последние пять лет и составила 0,6% (за 2016-2020 годы - 0,8%). Выше своей исторической нормы цены в декабре 2021 года выросли только в Нур-Султане (0,9%) и Актюбинской области (0,8%). В Акмолинской области цены не изменились, а в остальных регионах месячные темпы роста цен сложились ниже своей исторической нормы", - рассказал Осипов.

 

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