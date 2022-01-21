В Казахстане до конца февраля утвердят новые ставки утильсбора

НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев рассказал о предпринимаемых мерах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Казанбаева, в стране продолжается работа по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продовольственных товаров.

Запланировано увеличение посевных площадей и производства приоритетных культур, предназначенных для производства социально значимых товаров. В настоящее время в стране сформирован почти 5-месячный запас основных продтоваров", - рассказали в пресс-службе МТИ РК.

Чтобы снизить цены для потребителя, было принято решение сократить размер торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (в перечне их 19 видов) с 15 до 10%.

Кроме того, за счет местного бюджета финансирование стабфондов и кредитование торговых сетей планируется довести до 140 млрд. тенге (на сегодня выделено 70 млрд. тенге).

Также проводится работа по организации форвардного закупа ранней импортной плодоовощной продукции из стран Центральной Азии в период межсезонья.

Дополнительным блоком работы министерства и акиматов является усиление государственного контроля, со стороны местных исполнительных органов усиливаем работу по контролю за торговой надбавкой и вознаграждением путем вовлечения общественности", - сказал Казанбаев.

Председатель комитета торговли также рассказал о том, в каких случаях вводятся предельные цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). По его словам, МТИ разработаны новые подходы утверждения пороговых и предельных цен.

Если мы увидим, что цены достигают порогового уровня, то у нас есть возможность оперативно применить инструменты по сдерживанию роста цен, это и интервенции из стабфондов, и увеличение оборотной схемы, и, не исключено, установление предельных цен", - сказал он.



