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В Казахстане изменен срок сдачи отчетности для некоммерческих организаций

31.12.2021, 10:35 19356
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Для некоммерческих организаций представлена возможность сдачи отчетности раз в полугодие, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее отчетность по форме 018.00 представлялась ежеквартально. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
 
В соответствии со статьей 29 Налогового кодекса внедрена обязанность для некоммерческих организаций уведомлять органы государственных доходов о получении, расходовании денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, когда деятельность получателя денег и имущества направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и др.
 

Правила, формы и сроки представления уведомлений и сведений утверждены приказами министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года №241, от 28 декабря 2021 года №242", - уточнили в ведомстве.

 
Некоммерческие организации, получающие на свою деятельность грантовые и иные средства в иностранной валюте, обязаны осуществлять свои общественные проекты строго по бюджету и с целевым назначением средств.
 
В Комитете отметили, что фактически все средства, вне зависимости от того, в какой валюте идут расходы на общественные проекты, некоммерческая организация обязана направить в полном объеме на предусмотренные с донором цели и задачи и отчитаться по бюджету донору.
 

Учитывая, что в большинстве случаев проекты являются долгосрочными, целесообразно предоставлять отчет раз в полугодие, тем самым фактический отчет о расходовании средств будет цельным", - пояснили налоговики.

 
В связи с чем в целях улучшения и упрощения деятельности некоммерческих организаций в части сроков предоставления формы 018.00, отчетным периодом которого являлся календарный квартал, Комитетом внесены поправки в Правила, сроки и форму представления в орган государственных доходов сведений о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, в части внесения изменений срока сдачи отчетности (с квартала на полугодие) для некоммерческих организаций.
 
Таким образом, для некоммерческих организаций представлена возможность сдачи вышеуказанных отчетов раз в полугодие. Изменения вступают в силу с 7 января 2022 года.
 

Данный механизм позволит сократить временные и финансовые издержки, улучшить взаимодействие общественных объединений и государственных органов по вопросам финансовой отчетности", - объяснили в ведомстве.

 

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Прибыль казахстанских банков превысила 1 трлн тенге - финрегулятор

31.12.2021, 21:29 7371
АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Прибыль казахстанских банков второго уровня превысила 1 трлн тенге, говорится в финансовом обзоре Агенства РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно финобзору, за ноябрь 2021 года чистая прибыль банков выросла на 11,3% до 1 161,7 млрд тенге, что на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также согласно данным Нацбанка, доходы банков второго уровня на 1 декабря составили 27,7 трлн тенге.

Кроме того, совокупные активы банковского сектора на 1 декабря 2021 года составили 36 трлн 722,9 млрд тенге, что на 17,8% больше, чем в начале года и на 2% больше, чем месяц назад, рост обуславливается банковскими займами на 3,3%.
 
Вместе с тем, напомним, с начала 2021 года цены на социально значимые товары продолжают расти, в августе сообщалось, что в Казахстане подсолнечное масло подорожало сразу на 60% за год. Кроме того, в августе инфляция в Казахстане достигла рекордного максимума с 2017 года. Инфляция за ноябрь составила 0,7%, не изменившись по сравнению с месячной инфляцией октября.
 
Также напомним, что на конец ноября 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 434,20 тенге за доллар, ослабнув за месяц на 1,7%.
 
Отмечалось также, что в середине декабря в Казахстане вновь поднялись цены на ряд социально значимых продуктов.
 
Кроме того, согласно исследованию Нацбанка, большинство казахстанцев ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев.
 

Цена газа в Европе установила рекорд

31.12.2021, 19:51 8906
МОСКВА. 31 ДЕКАБРЯ - Цена газа на европейской бирже ICE установила в ходе торгов 31 декабря рекорд, опустившись до минимального значения с ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На момент публикации фьючерс на мегаватт-час газа с поставкой в феврале стоил 67,8 евро, сообщает Lenta.ru
 
Таким образом, тысяча кубометров газа стоила 808,2 доллара. Снижение за последние сутки составило 22,3%.
 
Напомним, цена газа в Европе в ходе биржевых торгов 23 декабря опустилась ниже 1600 долларов за 1 тысячу кубических метров.
 
Ранее сообщалось, что суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), которые направлялись в Азию, меняют курс на Европу, где цены на газ достигают новых пиков. Цены фьючерсов на газ в Европе заметно растут в последние дни. Накануне они особенно резко подскочили и поставили новый рекорд - 2190,4 доллара за тысячу кубометров. 
 

Мировые нефтедобывающие компании получат крупнейшую годовую прибыль с 2009 года

31.12.2021, 18:17 10731
МЕЛЬБУРН. 31 ДЕКАБРЯ - Цены на нефть снизились в пятницу, но должны были показать самый большой годовой прирост за 12 лет, чему способствовали восстановление мировой экономики после спада, связанного с пандемией COVID-19 и сдерживание производителей, даже несмотря на то, что инфекция достигла рекордного уровня во всем мире, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Reuters, цена на нефть марки Brent к концу года вырастет на 53%, в то время как цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) должна вырасти на 58%, что является самым высоким показателем с 2009 года, когда цены взлетели более чем на 70%.

Оба контракта достигли пика в октябре 2021 года: цена на нефть Brent составила 86,70 доллара за баррель, самый высокий показатель с 2018 года, а на нефть WTI - 85,41 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с 2014 года. Ожидается, что в следующем году мировые цены на нефть продолжат расти, поскольку спрос на авиатопливо также продолжает расти.
 

У нас были Дельта и Омикрон, а также всевозможные локдауны и ограничения на поездки, но спрос на нефть оставался относительно устойчивым. Это можно объяснить эффектами стимулов, поддерживающих спрос, и ограничений на предложение", - отметил главный экономист австралийской брокерской фирмы CommSec Крейг Джеймс.

 
По информации источника, после роста в течение нескольких дней подряд цены на нефть в пятницу застопорились, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 взлетело до новых пандемических максимумов по всему миру, от Австралии до США, вызванное Омикроном.
 
Американские эксперты в области здравоохранения предупредили американцев о необходимости подготовиться к серьезным сбоям в работе в ближайшие недели, поскольку уровень заражения, вероятно, ухудшится из-за увеличения числа поездок на каникулах, празднования Нового года и открытия школ после зимних каникул.
 
При цене на нефть около 80 долларов, ОПЕК +, вероятно, будут придерживаться своего плана по добавлению 400 тыс. баррелей в день поставок в феврале.
 

Я думаю, что мы увидим сильное давление на ОПЕК +, с целью убедиться, что на рынок поступает достаточно нефти", - сказал Джеймс.


Как сообщалось ранее, Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Также напомним, что цена нефти марки Brent в конце ноября выросла более чем на 4% после резкого падения на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса Омикрон.
 

Объём производства машиностроительной продукции вырос на 18,5%

31.12.2021, 14:14 14611
Объём производства машиностроительной продукции вырос на 18,5%
Фото: instagram/miir_rk
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Объём производства машиностроительной продукции вырос на 18,5%. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Такой показатель был зафиксирован по итогам 11 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сообщила пресс-служба ведомства в своем instagram.

 
Рост наблюдается за счет увеличения объема производства:
 
Автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов на 21,3%:
 
- ТОО "СарыаркаАвтоПром" (легковые и грузовые авто) - 50 012 ед., рост на 42%
 
- ТОО "СемАЗ" (грузовые авто) - 3 782 ед., рост на 40%,
 
- ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" (легковые авто) - 26 636 ед., рост в 4 раза,
 
- ТОО "Hyundai Trans Auto" (грузовые авто) - 690 ед., рост на 4%,
 
- АО "Камаз-Инжиниринг" (грузовые авто) - 1 388 ед., рост на 30,6 %.
 
-АО "Уральскагрореммаш" (автомобили грузовые и спецтехника) - 1388 ед.рост на 30%.
 
Прочих транспортных средств (железнодорожная техника) на 56,7%:
 
-АО "ЗИКСТО" (вагоны-платформы) - 786 ед., рост в 2,6 раза
 
-ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" (грузовые вагоны) 1000 ед., в 2020 году производство не осуществлялось.
 
Машин и оборудования, не включенных в другие категории (сельхозяйственная техника) на 33%:
 
-ТОО "Казахстанская Агро Инновационная корпорация" (трактора, комбайны) - 2046 ед., рост в 2 раза,
 
- ТОО "Костанайский тракторный завод" (трактора) - 377 ед., рост в 2,1 раза
 
-ЧК Kazrost Engineering ltd (трактора, комбайны) - 694 ед. рост в 1,5 раза,
 
-ТОО "СемАЗ" (трактора) - 1 046 ед. рост в 3 раза,
 
-ТОО "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан" (трактора) - 947 ед. рост в 2,8 раза.
 
 Объема производства компьютеров, электронного и оптического оборудования на 6,6%.
 
 Ремонта машин и оборудования на 5,2%.
 
 

В Нацбанке объяснили причины роста тарифов на комуслуги

31.12.2021, 12:34 16396
В Нацбанке объяснили причины роста тарифов на комуслуги
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка Республики Казахстан Денис Чернявский рассказал о несбалансированной политике формирования тарифов и причинах их роста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чернявский отметил, что регулируемые коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение) занимают значительную долю в формировании индекса потребительских цен. Так, 2021 году их доля в структуре потребительской корзины составила 6%. 
 

Соответственно, динамика тарифов оказывает как существенное прямое влияние на инфляцию, так и косвенное - через удорожание себестоимости производимых товаров и услуг", - пояснил специалист.

 
Он рассказал, что в 2018-2019 годах в Казахстане было зафиксировано максимальное в современной истории снижение тарифов на коммунальные услуги, которое не было заложено в долгосрочных тарифных планах. Это, разъяснил Чернявский, позволило достигнуть исторически минимального роста цен на услуги, что оказывало дезинфляционное влияние на общую инфляцию.
 

Однако одномоментное снижение цен на регулируемые услуги и сохранение их на низком уровне создает риски отложенной инфляции, то есть неизбежного и зачастую неожиданного повышения тарифов в среднесрочной перспективе", - пояснил представитель Нацбанка.

 
В настоящее время, по его словам, наблюдаются последствия несбалансированной политики формирования тарифов. Результатом административного снижения тарифов регулируемых услуг, имевшего место в период с относительно стабильным инфляционным фоном и благоприятной экономической конъюнктурой, явилось снижение рентабельности естественных монополистов. Это в последующем вынудило регулирующие госорганы повысить предельные тарифы. В ноябре текущего года тарифы выросли на 3,1% в годовом выражении - наибольший скачок наблюдался в электроэнергии (8,6%) и газоснабжении (5,5%).
 

Одномоментный существенный рост предельных тарифов, учитывающий предыдущую недополученную прибыль, оказывает существенное проинфляционное давление в экономике и повышает волатильность инфляции. При этом ситуация усугубляется реализацией последствий коронакризиса, а именно глобальной инфляцией и последствиями ослабления тенге", - объяснил Чернявский.

 
Отложенный рост тарифов и цен, в свою очередь, периодически препятствует устойчивому формированию инфляции в пределах установленного целевого коридора, снижая эффективность проводимой политики НБ РК, сказал он.
 

Этот важный вопрос поднимается в рамках Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. Национальный Банк считает, что в целях обеспечения обновления основных средств и минимизации последствий от одномоментного скачка цен следует придерживаться установленной предельной величины годового роста цен на тарифы естественных монополистов. Плавный и ожидаемый рост цен на услуги будет способствовать снижению инфляционных ожиданий и замедлению общего уровня инфляции", - заключил эксперт.

 

Нерезиденты смогут получить ЭЦП в загранучрежденях Республики Казахстан

31.12.2021, 10:53 18311
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - В рамках пилотного проекта нерезиденты смогут получать электронные цифровые подписи через посольства и консульства Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проект будет работать в 11 дипломатических представительствах Республики Казахстан, расположенных в Вашингтоне, Сеуле, Бишкеке, Москве, Праге, Дубае, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Франкфурт-на-Майне, Стамбуле и Пекине.
 
Основная цель проекта - обеспечить возможность участия потенциальных инвесторов в онлайн аукционах Казахстана.
 

Физические лица - нерезиденты - могут получить ЭЦП по принципу "одного окна". Для этого иностранному гражданину нужно иметь при себе паспорт, электронную копию паспорта (в формате pdf), электронную копию нотариально заверенного перевода ФИО на кириллицу, а при необходимости и на латиницу (в формате pdf) и USB-flash накопитель (для сохранения ЭЦП ключей)", - разъяснили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

 
Юридические лица - нерезиденты - могут получить ЭЦП также в загранучреждениях Республики Казахстан, предварительно зарегистрировавшись на сайте КГД МФ и получив БИН онлайн.
 

Услуга оказывается бесплатно в течение двух рабочих дней", - уточнили в ведомстве.

 
Пилотный проект реализован Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышлености РК совместно с Министерством иностранных дел РК и Министерством внутренних дел РК.
 

Россия планирует беспошлинно поставить в Казахстан 520 тыс. тонн дизтоплива в 2022 году

31.12.2021, 10:37 18811
Россия планирует беспошлинно поставить в Казахстан 520 тыс. тонн дизтоплива в 2022 году
МОСКВА. 31 ДЕКАБРЯ - В Министерстве энергетики Российской федерации проинформировали об объемах беспошлинных поставок энергетических ресурсов из Российской Федерации в Казахстан, согласованных в рамках индикативных балансов и протоколов с республиками на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно данным Минэнерго РФ, в 2022 году Россия на беспошлинной основе поствит в Казахстан: 
 
 - бензин автомобильный (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 490 0 и 2710 12 590 0) - 5,63 тыс. тонн, в том числе для обеспечения нужд филиала АО "ЦЭНКИ" - Космического центра "Южный" в объеме 500 тонн (по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 413 0) и 130 тонн (по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 450 0);
 
 - дизельное топливо (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0) - 520 тыс. тонн;
 
 - топливо для реактивных двигателей (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 210 0) - 300 тыс. тонн;
 
 - мазут топочный (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 660 1) - 85 тыс. тонн для ГУП ПЭО "Байконурэнерго".

 

Уровень теневой экономики в Казахстане снизился до 20,23%

30.12.2021, 12:19 29276
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Уровень теневой экономики Казахстана снизился до 20,23%. Об этом стало известно в ходе совещания правительства по обсуждению целевых индикаторов снижения уровня теневой экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главой государства поручено снизить теневую экономику до 15% к 2025 году. На сегодня она снижена до 20,23%, сообщает пресс-служба правительства РК.
 
В ходе совещания обсуждались целевые индикаторы, отражающие прогресс в работе по противодействию теневой экономике с учетом реальных возможностей их мониторинга при расчете уровня теневой экономики.
 
Был обсужден и утвержден проект перечня ключевых индикаторов состоящий из 10 показателей. Четыре из утвержденных индикаторов оценивают незаконную деятельность (браконьерство, наркотики, контрабанда и контрафактная продукция). Для их достижения требуется превентивная работа, активное взаимодействие и пресечение организованных форм преступности. 
 
Также три индикатора охватывают налоговые, таможенные сборы и безналичные платежи. Кроме того, включены такие индикаторы, как "доля малого и среднего бизнеса в ВВП", "доля не представивших данные статистической отчетности к общему числу респондентов". 
 
Целевые индикаторы ориентируют государственные органы на достижение показателей доли теневой экономики, отраженных в Национальном плане развития Казахстана до 2025 года. 
 
Заместитель премьер-министра Алихан Смаилов поручил внести необходимые изменения в некоторые ключевые показатели и продолжить работу в части разъяснения государственным органам методику расчета теневой экономики. 
 
Поэтапный ежегодный прогноз снижения уровня теневой экономики утвержден Национальным планом развития Казахстана до 2025 года. Утвержден Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.
 

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