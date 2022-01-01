В Казахстане изменен срок сдачи отчетности для некоммерческих организаций

НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Для некоммерческих организаций представлена возможность сдачи отчетности раз в полугодие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее отчетность по форме 018.00 представлялась ежеквартально. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

В соответствии со статьей 29 Налогового кодекса внедрена обязанность для некоммерческих организаций уведомлять органы государственных доходов о получении, расходовании денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, когда деятельность получателя денег и имущества направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и др.

Правила, формы и сроки представления уведомлений и сведений утверждены приказами министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года №241, от 28 декабря 2021 года №242", - уточнили в ведомстве.

Некоммерческие организации, получающие на свою деятельность грантовые и иные средства в иностранной валюте, обязаны осуществлять свои общественные проекты строго по бюджету и с целевым назначением средств.

В Комитете отметили, что фактически все средства, вне зависимости от того, в какой валюте идут расходы на общественные проекты, некоммерческая организация обязана направить в полном объеме на предусмотренные с донором цели и задачи и отчитаться по бюджету донору.

Учитывая, что в большинстве случаев проекты являются долгосрочными, целесообразно предоставлять отчет раз в полугодие, тем самым фактический отчет о расходовании средств будет цельным", - пояснили налоговики.

В связи с чем в целях улучшения и упрощения деятельности некоммерческих организаций в части сроков предоставления формы 018.00, отчетным периодом которого являлся календарный квартал, Комитетом внесены поправки в Правила, сроки и форму представления в орган государственных доходов сведений о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, в части внесения изменений срока сдачи отчетности (с квартала на полугодие) для некоммерческих организаций.

Таким образом, для некоммерческих организаций представлена возможность сдачи вышеуказанных отчетов раз в полугодие. Изменения вступают в силу с 7 января 2022 года.

Данный механизм позволит сократить временные и финансовые издержки, улучшить взаимодействие общественных объединений и государственных органов по вопросам финансовой отчетности", - объяснили в ведомстве.