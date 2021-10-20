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В Казахстане на фоне роста цен сокращается производство хлеба

19.10.2021, 10:09 18793
НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - В Казахстане производство хлеба за год сократилось почти на 18%, а цены на него выросли на 6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Производство свежего хлеба за январь-август 2021 года составило 352,9 тыс. тонн, что на 17,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В прошлом году также отмечался спад производства - на 9,2%, сообщает energyprom.kz.
 
По данным аналитиков, чуть более четверти производства свежего хлеба приходится на Туркестанскую область - 89 тыс. тонн; значительные объемы выпуска также зафиксированы в Алматы и Актюбинской области - 41,1 тыс. и 34 тыс. тонн соответственно.
 

За весь 2020 год было произведено 539 тыс. тонн хлеба, что на 4,2% меньше, чем за 2019 год. В многолетней динамике годовой выпуск в секторе сокращался четыре года подряд, после незначительного роста в 2016 году (на 1,1%). Отметим, что в 2014-2015 годах также наблюдался спад производства в секторе", - поясняют специалисты.

 
При этом стоимость хлеба за январь-сентябрь текущего года выросла на 6,1% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. Цена на ржано-пшеничный хлеб увеличилась на 9,9%, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 7,8%, из муки первого сорта - на 5,1%. Для справки: в аналогичном периоде годом ранее годовой рост стоимости хлеба составлял 11,6%.
 
Аналитики подчеркивают, что хлеб подорожал во всех регионах РК. Заметнее всего цены выросли в Нур-Султане - на 12,2%, следом идут Северо-Казахстанская (+9,6%) и Акмолинская (+9,5%) области.
 
Наименьшее годовое удорожание по итогам девяти месяцев отмечено в Актюбинской области (+1,2% к январю-сентябрю 2020 года), Шымкенте (+2,6%) и Мангистауской области (+3%).
 
Также отмечается спад потребления хлеба в рационе казахстанцев. За январь-июнь текущего года потребление пшеничного хлеба из муки первого сорта составило 16,5 килограмма в среднем на душу населения, ржаного и ржано-пшеничного хлеба - 1,3 килограмма. Это на 3,5% и 10,3% соответственно меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее в Минсельхозе РК заверили, что не допустят резкого скачка цен на хлеб.
 

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Иргалиев представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2022-2026 годы

20.10.2021, 14:15 30835
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев представил в мажилисе парламента РК проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии в документом, гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет предлагается определить в размере: в 2022 году - 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге, в 2024 году - 2,0 трлн тенге.
 

Гарантированный трансферт предлагается направить на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета", - сказал Иргалиев.

 
Кроме этого, предлагается привлечь целевой трансферт из Нацфонда в 2022 году в размере 550 млрд тенге, с дальнейшим его сокращением в 2023-2024 годах до 400 млрд тенге ежегодно.
 
Иргалиев также представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития на 2022-2026 годы. По словам министра, на формирование прогноза повлияли внешние и внутренние факторы.
 

Проект Республиканского бюджета сформирован при цене на нефть $60 за баррель. Объем добычи нефти увеличится с 87,9 млн тонн в 2022 году до 107,4 млн тонн в 2026 году. Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге с ростом к 2026 году до 119,9 трлн тенге", - сказал глава МНЭ РК.

 
Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне $60,1 млрд и к 2026 году увеличится до $79,8 млрд. Импорт товаров увеличится с $40,8 млрд в 2022 году до $43,4 млрд в 2026 году.
 

Национальным банком целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4,0-6,0%, в 2023-2024 годах - 4,0-5,0%, в 2025-2026 годах - 3-4%", - сообщил Иргалиев.

 
С учетом данных макроэкономических показателей доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2022 году, по прогнозам, составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге.
 
Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. 
 
Ненефтяной дефицит в 2022 году прогнозируется на уровне 8,1% к ВВП с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.
 
Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге, в 2024 году - 16,0 трлн тенге.
 
Дополнено: Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили проекты законов "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы".
 

Алкогольная продукция будет маркироваться только бумажными марками

20.10.2021, 13:39 18388
Алкогольная продукция будет маркироваться только бумажными марками
Фото: ptzgovorit.ru
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Принято решение сохранить действующий механизм маркировки учетно-контрольными марками в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принято решение завершить действующий пилот по цифровой маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции и сохранить действующий механизм маркировки учетно-контрольными марками. При этом контроль будет осуществляться путем налогового и гражданского контроля", - сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

 
В ведомстве напомнили, что 16 сентября в правительстве Республики Казахстан состоялось очередное совещание по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров в Казахстане. В ходе совещания были рассмотрены вопросы, в том числе по пилотному проекту маркировки и прослеживаемости алкогольной продукции.
 
По итогам принято решение упростить бизнес-процессы работы с маркированными табачными изделиями для розничных реализаторов, в связи с чем в настоящее время разработан проект приказа по внесению изменений в правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий.

 

Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы

20.10.2021, 13:21 23032
Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Мажилис на пленарном заседании одобрил проект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил министр финансов Ерулан Жамаубаев, расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 триллиона тенге, в 2023 году - 15,6 триллиона тенге, в 2024 году - 16 триллионов тенге.
 

Расходы социального блока в 2022-2024 годах составят 26,7 триллиона тенге, из них на 2022 год - 8,1 триллиона тенге с увеличением на 643,2 миллиарда тенге к уровню текущего года. Доля социальных расходов к общему объему бюджета в 2022 году увеличится до 50,8 процента. Больший объем расходов приходится на социальное обеспечение и оказание помощи гражданам страны", - цитирует Жамаубаева издание "Казправда".

 
На развитие системы здравоохранения в 2022-2024 годах составят 5,7 триллиона тенге, из них на 2022 год - 1,8 триллиона тенге. По словам главы Минфина, в рамках данных средств предусмотрены расходы на увеличение заработной платы медицинских работников.
 
На развитие системы образования и науки на 3 года предусмотрено 7 триллионов тенге, из них на 2022 год - 1,8 триллиона тенге с ростом на 477,1 миллиарда тенге.
 
На повышение заработной платы педагогов, медицинских работников организаций образования предусмотрено 4,3 триллиона тенге, из них на 2022 год - 1,1 триллиона тенге.
 
Расходы на поддержку и развитие реального сектора экономики в среднесрочном периоде составят 3,6 триллиона тенге, из них на 2022 год - 2 триллиона тенге. В рамках данного направления предусмотрены расходы на реализацию государственных программ "Нурлы жер", "Нурлы жол", "Дорожная карта бизнеса - 2025", АПК и других. Они будут постепенно трансформированы в национальные проекты.
 
Кроме того, предусмотрены внесенные депутатами поправки, касающиеся финансового обеспечения послания президента страны.
 
Также предусмотрены 143,4 миллиарда тенге на 2022 год на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих.
 

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