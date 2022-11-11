В Казахстане наблюдается сокращение активности на рынке жилья

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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 34 336, из них 7980 по индивидуальным домам и 26 356 по квартирам в многоквартирных домах, сообщает Бюро национальной статистики АСПИР Казахстана.
По сравнению с сентябрем 2022 (36 241) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,8%. Лидерами по количеству сделок по-прежнему остаются города Алматы (7133, или 20,7% от общего количества) и Астана (5670, или 16,5% от общего количества). Меньше всего сделок проведено в области Улытау - 322 ед. (0,9%)", - говорится в сообщении ведомства.
В сравнении с сентябрем в октябре наибольший рост сделок зарегистрирован в Алматы (12,5%), Западно-Казахстанской (9,3%) и Костанайской областях (7,1%). Наибольший спад сделок за месяц произошел в Кызылординской (-36,7%) и Туркестанской областях (-17,2%).
По сравнению с сентябрем 2022 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 980. Однако квартиры по-прежнему остаются в предпочтении, чем частные дома, всего в октябре по ним совершено 26 356 сделок, это 76,8% от общего количества по сделкам. По количеству комнат третий месяц подряд в спросе остаются 1-комнатные квартиры. В октябре их было оформлено 10 515, основная доля продаж приходится на города Алматы и Астану (55,4%), по 2-комнатным квартирам совершено 9294 сделки", - рассказали эксперты.
По сравнению с сентябрем 2022 года количество сделок по индивидуальным домам увеличилось только в Северо-Казахстанской (+5) и Костанайской областях (+50), во всех других регионах наблюдается снижение.
По сравнению с октябрем 2021 года количество сделок уменьшилось на 22,8%. Самое большое снижение наблюдается в Восточно-Казахстанской области (-56,1%), в отрицательной зоне оказались все регионы кроме города Алматы, где количество сделок по сравнению с октябрем прошлого года, напротив, выросло на 9,1%.