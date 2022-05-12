В Казахстане начнут производство турецких беспилотников ANKA

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НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В ходе заседания правительства по рассмотрению начала подготовки к предстоящему отопительному сезону премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил не допустить роста цен на уголь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Премьер-министр дал ряд поручений, связанных с вопросами отопительного периода.

В частности, Министерству энергетики и акиматам регионов до начала отопительного сезона необходимо полностью проверить состояние и готовность всех тепловых и энергетических объектов.

До 1 июня акиматы должны утвердить планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы. Готовность объектов образования и здравоохранения должна быть обеспечена до 1 сентября, проинформировали в пресс-службе правительства.

Смаилов обратил внимание акимов регионов на своевременное обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой вводимых новостроек.

Также следует принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги и погашению задолженности энергопроизводящих организаций перед поставщиками топлива.

Алихан Смаилов напомнил о прошлогодней ситуации, связанной с образованием очередей и повышением цен на уголь из-за раннего похолодания в восточных и северных регионах республики.

Министерству индустрии совместно с акиматами поручено организовать работу по заблаговременному обеспечению населения, ТЭЦ и котельных углем в необходимых объемах. Компании "Казахстан темiр жолы" необходимо обеспечить подвижным составом для поставки угля на электростанции в приоритетном порядке.

Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами необходимо взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению их необоснованного роста, особенно на уголь для населения", - сказал глава правительства.

В целом министерствам энергетики и индустрии необходимо вести четкий мониторинг хода подготовки объектов к предстоящему отопительному периоду, резюмировал Алихан Смаилов.

Также в ходе заседания кабмина глава Минэнерго Болат Акчулаков рассказал о том, какая работа проводится на ТЭЦ в Петропавловске, где в марте этого года произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы. Так, в апреле в Петропавловск отправилась группа независимых экспертов. Ими был выявлен ряд нарушений, в том числе по исполнению дорожной карты нормализации функционирования ПТЭЦ-2, несвоевременному финансированию, поставкам, изготовлению запчастей и материалов для ремонта котлов.

Отвечая на вопрос премьер-министра о подобных проверках на всех ТЭЦ Казахстана, глава Минэнерго сообщил, что на прошлой неделе был начат контроль работы 37 теплоэлектроцентралей и 8 гидроэлектростанций. Продолжатся проверки до конца июня.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в свою очередь доложил, что в прошлом сезоне в стране было добыто 111,7 млн тонн угля. За 4 месяца текущего года добыто порядка 38 млн тонн угля.

По его словам, в рамках работ по демонополизации экономики тарифы на услуги предоставления подъездных путей АО "ЦТС" снижены на 92%. Также 100% пакета акций АО "ЦТС" переданы в республиканскую собственность.

Еще одна мера - прямое участие региональных операторов на торгах.

Прорабатывается вопрос по увеличению доли реализации угля для населения через товарную биржу с текущих 10% до 50%", - добавил он.

Также в МИИР изучают цепочки реализации угля для исключения непродуктивных посредников.