В Казахстане намолочено свыше 17 млн тонн зерна

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АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - В столичном международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" планируют строительство второй взлетно-посадочной полосы, в планах также открытие специальной экономической зоны и подведение железнодорожных путей для улучшения логистики доставки авиатоплива, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Действующая взлетно-посадочная полоса "Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев" была реконструирована в 2003 году и с тех пор ни разу не модернизировалась. В текущем году здесь был проведен капитальный ремонт. Однако в связи с ростом интенсивности авиаперевозок и планами по развитию аэропорта менеджмент предприятия говорит о необходимости проведения новой реконструкции участка аэродрома.

Мы ожидаем, что к 2027-2028 году достигнем уровня потока, который потребует увеличения пропускной способности взлетно-посадочной полосы. Мы планируем поменять покрытие на полосе, рулежных дорожках и перроне, а также светосигнальное оборудование. Ремонт ВПП создаст временные неудобства, но проблему мы решим", - рассказал на презентации концепции развития воздушной гавани первый заместитель председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин.

По словам Хамзина, воздушная гавань Астаны должна стать крупнейшей в Казахстане по пассажиропотоку и числу выполняемых рейсов уже в 2023 году. Также рланируется более чем в четыре раза увеличить перевозку грузов в ближайшие 5 лет.

Планы по дальнейшему развитию аэропорта основываются на стабильном улучшении финансовых показателей и подкрепляются успехами новой стратегии предприятия. В 2021-2022 годах из-за остановки гражданских авиаперевозок работа воздушной гавани была переориентирована на дозаправку и обслуживание транзитных грузовых рейсов. Перенос акцентов позволил за короткие сроки погасить все текущие обязательства перед кредиторами, выплатить все соцобязательства перед работниками, сохранить кадры и выйти на операционную прибыль. Благодаря новой стратегии в первом полугодии 2022 года столичный аэропорт получил 1,6 млрд тенге чистой прибыли. В целом доход по итогам 2022 года ожидается на уровне 68 млрд тенге, что на 15,8% выше, чем в 2021 году, рассказали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По информации первого зампреда правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", на основе концепции опытными специалистами Международной ассоциации гражданской авиации (IATA) разрабатывается мастер-план развития аэропорта до 2050 года, до ноября текущего года планируется закончить работу.

Мастер-план будет включать в себя поэтапное планирование использования земельных участков, строительства, параметров и технологических схем новых объектов инфраструктуры - второй ВПП, перрона, терминалов, ангаров, боксов, а также необходимых ресурсов, в том числе спецтехники и персонала. На основе данного мастер-плана в дальнейшем будет разработан долгосрочный бизнес-план развития компании", - сообщил Даулет Хамзин.

Также он отметил, что одним из приоритетных направлений работы аэропорта станет развитие грузовой инфраструктуры и расширение карго-терминалов. Идеальное географическое расположение аэропорта снижает расходы грузовых авиакомпаний при перелетах из Китая в Европу, а предложенные конкурентоспособные цены на наземное обслуживание и авиатопливо служат дополнительным стимулом для привлечения транзитных рейсов из других аэропортов и стран.

Нужно отметить, что у нас лучшая наземная инфраструктура и техоборудование в Центральной Азии, которые позволяют быстро и качественно обслуживать рейсы. Взлетно-посадочная полоса аэропорта - одна из лучших в регионе. Она соответствует категории IIIА ИКАО и позволяет принимать и выпускать все типы воздушных судов практически в любую погоду", - добавил Хамзин.

В основном транзитные грузовые рейсы выполняются на большегрузных самолетах, и им требуется большой объем заправки. Уникальная система заправки воздушных судов в столичном аэропорту сокращает затраты времени на предполетные процедуры и позволяет ускоренно обслуживать авиакомпании. К примеру, заправка 100 тонн топлива для большегрузного лайнера занимает всего 30-40 минут.

Этими преимуществами мы привлекли новых клиентов, которые помогли нам выйти из кризиса. Сейчас наш аэропорт обслуживает более 3 тысяч грузовых транзитных рейсов в год. До пандемии эта цифра не достигала даже 50", - рассказал представитель руководства предприятия.

Вместе с тем для успешной диверсификации доходов аэропорту необходимо получить права на управление землей и развитие инфраструктуры за счет концессии. Современный тренд в деятельности аэропортов во всем мире - расширение неавиационных доходов за счет правильного управления земельными ресурсами и инфраструктурой. До 40% доходов аэропорты получают от использования земель на основе договоров концессии в аэропортах и долгосрочной аренды объектов инфраструктуры.

В Казахстане земельными участками в аэропортах управляют акиматы. Необходимо ввести понятие концессии в аэропортах и передать им право распоряжения землей. Это станет драйвером привлечения частных инвестиций в инфраструктуру аэропортов", - считает Даулет Хамзин.

Он также проинформировал, что по итогам первого полугодия столичный аэропорт получил 1,6 млрд тенге чистого дохода.

В 2021 году мы обслужили 4,8 млн пассажиров, в январе-августе 2022 года - более 3,5 млн. К концу года пассажиропоток составит 5,3 млн, доход ожидается на уровне 68 млрд тенге, что на 15,8% выше, чем в 2021 году", - добавил спикер.