Система Orphus

В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге

09.12.2022, 13:13 21936
В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге
Фото: Polisia.kz
Проверку в отношении бирж провела Генеральная прокуратура
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции РК возбудило дела об административных правонарушениях в отношении нескольких товарных бирж, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее проверку в отношении бирж провела Генеральная прокуратура.

По итогам проверки деятельности товарных бирж в отношении АО "Товарная Биржа "Сельхозпроизводителей, недропользователей и государственных учреждений", АО "Евразийская Товарная Биржа", АО "Товарная Биржа "Жибек жолы", АО "Товарная биржа "Alan" возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам нарушения норм лицензирования и несоответствия квалификационным требованиям", - говорится в информации.


Все нарушители привлечены к административной ответственности с наложением административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 551 340 тенге. Сумма штрафов оплачена в полном объеме.
 

новости по теме

Компаниям на "оборотную схему" из местных бюджетов выдано 57,7 млрд тенге

10.12.2022, 13:54 626
Из местных бюджетов на "оборотную схему" выделено 90,4 млрд тенге
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из местных бюджетов на "оборотную схему" выделено 90,4 млрд тенге, из которых выдано 57,7 млрд тенге, сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов в ответе на депутатский запрос.

Механизм "оборотная схема" направлен на приоритетное финансирование производителей социально значимых продовольственных товаров, напомнил премьер.

Также он рассказал, что работа стабфондов в периоды межсезонья переведена в постоянный режим и направлена на сглаживание сезонных колебаний цен.

Кроме того, в действующие типовые правила стабилизации цен на СЗПТ вводится дополнительный инструмент - форвардный закуп.

Проект вышеуказанных правил находится на стадии согласования в заинтересованных государственных органах", - отметил он.


Вместе с тем, реализуется план обеспечения продовольственной безопасности на 2022-2024 годы, проводится работа в рамках правил реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории страны социально-значимых продовольственных товаров, каменного угля и зерна на основании информационной системы электронных счетов-фактур.

Прослеживаемость позволяет выявлять факты нарушения размера торговой надбавки, количество непродуктивных посредников, монополистов, подпадающих под регулирование антимонопольного законодательства, а также лиц, занимающихся оптовой реализацией СЗПТ без регистрации в органах государственных доходов. По итогам анализа данные направляются в компетентные государственные органы для принятия соответствующих мер", - проинформировал Смаилов.


Он уточнил, что с момента вступления в силу правил, по полученным с КГД данным, проведен анализ 708 звеньев по цепочке ценообразования. Установлены риски нарушения законодательства по 204 звеньям. Выявлено 48 физических лиц, осуществляющих оптовую торговлю без регистрации в органах государственных доходов. Выявлены крупные монополисты, данные по которым были переданы в АЗРК.

В целом, по итогам анализа проведены соответствующие проверки в отношении субъектов торговли, производителей СЗПТ, выставлены уведомления физическим лицам, занимающимся незаконной предпринимательской деятельность", - добавил премьер.


Напомним, депутат мажилиса Аманжан Жамалов отметил необходимость создания эффективных инструментов для борьбы с инфляцией.
 

Минфин США продлило лицензию Bereke Bank для завершения сделки

10.12.2022, 11:57 2201
Минфин США продлило лицензию Bereke Bank для завершения сделки
Фото: Depositphotos
В настоящее время ведутся работы по выводу банка из санкционного списка SDN в плановом режиме.
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Bereke Bank (ранее ДБ АО "Сбербанк") сообщает, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 8 декабря текущего года продлило срок действия лицензии для возможности завершения сделки с участием банка до 31 марта 2023 года.

В настоящее время банком совместно с регулятором в лице АРРФР и акционером в лице национального управляющего холдинга "Байтерек" ведутся работы по выводу банка из санкционного списка SDN в плановом режиме", - рассказали в пресс-службе Bereke Bank.


В сентябре текущего года национальный управляющий холдинг "Байтерек" закрыл сделку по приобретению казахстанской "дочки" "Сбербанка". Банк был переименован в АО "Bereke Bank".

Банк демонстрирует финансовую устойчивость и продолжает исполнять свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств", - отметили в пресс-службе финорганизации.

 

Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов

09.12.2022, 19:35 14356
Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Фото: Акорда
Следующее заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в мае 2023 года в РФ
Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 9 декабря в Бишкеке прошел Высший евразийский экономический совет с участием глав "Евразийской пятерки". Лидеры Казахстана, Кыргызстана, Армении, Беларуси и России по итогам заседания утвердили 15 документов.

Как сообщает департамент протокола и организационного обеспечения, по итогам саммита были подписаны следующие документы:

  • Решение "О начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле",
  • Решение "Об Основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год",
  • Решение "О внесении изменения в пункт 63 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии",
  • Решение "О Совете руководителей уполномоченных органов государств - членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики",
  • Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме,
  • Решение "О внесении изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза",
  • Решение "О перечне приоритетных направлений для либерализации услуг в целях определения секторов (подсекторов) услуг, по которым будет продолжена работа по формированию единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода)",
  • Решение "О награждении медалью "За вклад в развитие Евразийского экономического союза",
  • Решение "О внесении изменения в Положение о внешнем аудите (контроле) в органах Евразийского экономического союза",
  • Решение "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза",
  • Решение "О председательстве в органах Евразийского экономического союза",
  • Распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета".

Следующее заседание Высшего евразийского экономического совета состоится 24-25 мая 2023 года в Российской Федерации.
 

Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС

09.12.2022, 16:33 17861
Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС
Президент считает необходимым ликвидировать все случаи ограничения перемещений грузов
Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Бишкеке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости обеспечения свободного транзита товаров по территории государств - членов ЕАЭС.

Эффективность нашего интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа "четырех свобод". Одной из них является свобода перемещения товаров. Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию", - сказал Токаев.


По его словам, "такие ограничения не соответствуют целям и духу экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС, а самое главное - они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции".

Полагаем, необходимо ускорить вступление в силу соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы. Оптимизация мер государственного контроля, предусмотренная данным соглашением, значительно расширит предпринимательский и транспортно-транзитный потенциал экономического союза. Полагаю, скорая ратификация данного соглашения будет способствовать решению данной проблемы", - сказал президент РК.


Он напомнил, что в 2020 году была принята стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Сегодня правительства наших стран совместно с комиссией работают над ее реализацией. Конечно, данный процесс идет не так быстро, как это было задумано изначально и как этого хотелось бы. Но на это есть объективные причины. Отдельные вопросы крайне чувствительны для сторон. Прагматизм и детальная проработка каждого шага должны превалировать над стремлением уложиться в запланированные сроки. Считаю абсолютно правильным подходить к реализации стратегии поэтапно, с учетом национальных интересов всех стран-участниц. Полагаем, что в подготовке новой стратегии развития ЕАЭС пока нет необходимости, и тем более нет необходимости ограничивать права национальных правительств", - подчеркнул глава государства.


По его словам, "институциональная и содержательная части договора - обеспечивают тонкий, деликатный баланс национальных, наднациональных компетенций, представляя собой, по сути, добрую волю и экономический прагматизм всех сторон".

Уже более восьми лет участники союза вместе преодолевают современные вызовы. Это стало возможным именно благодаря взаимной поддержке и уважению национальных интересов. Мы делегировали отдельные права Евразийской экономической комиссии, Евразийскому суду, Евразийскому банку развития. Создаем Евразийскую перестраховочную организацию. Все это время гарантией нашего долгосрочного сотрудничества является паритетность и сбалансированность интересов сторон. Поэтому важно продолжать придерживаться институциональных основ договора о ЕАЭС", - сообщил Токаев.


Хотел бы еще раз подчеркнуть, Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком притормаживании интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан напротив принимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором о ЕАЭС, в интересах всех государств участников союза и конечно же с учетом национальных интересов нашей страны", - подчеркнул президент.


Он отметил, что, по данным ООН, наша страна входит в 30 самых оцифрованных государств мира. Более 90% госуслуг в РК оказывается в электронном формате.

Нас беспокоит пробуксовка процессов на определенных направлениях. В частности, речь идет о цифровой повестке союза. Между тем Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении", - сказал Токаев.


Он добавил, что в республике созданы законодательные основы для конкурентного развития IT-технологий и инноваций. Функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге.

Считаем, что этот опыт можно было бы использовать для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба. Наша задача как союза - стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, криптоэкосистемы, финтека. И эта задача вполне выполнима", - сказал Токаев, отметив, что "Россия, Беларусь и Армения исторически имеют значительный опыт в вышеназванных сферах".


Лидер Казахстана призвал страны ЕАЭС усилить работу в этом направлении.
 

ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров

09.12.2022, 12:34 22601
Таможенные операции со скоропортящимися товарам совершаются в первоочередном порядке
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Таможенные операции со скоропортящимися товарам совершаются в первоочередном порядке. Решение Евразийской экономической комиссии вступило в силу с 7 декабря 2022 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

В соответствии с пунктом 3 статьи 81 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлено, что Евразийской экономической комиссией определяется перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, а до его определения комиссией - законодательством государств-членов.

Компетенция Республики Казахстан реализована через принятие приказа министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 271 "Об утверждении перечня категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых применяется первоочередной порядок совершения таможенных операций" (далее - приказ), который применяется до настоящего времени", - сообщили в КГД.


Данным решением утвержден перечень товаров, состоящий из 63 категорий товаров, включая весь перечень товаров, ранее входивших в национальный перечень, утвержденный приказом.

Решением установлено, что первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении категорий товаров, включенных в перечень, утвержденный данным решением, применяется с даты вступления решения в силу до 31 декабря 2023 года включительно.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования - с 7 декабря 2022 года

Доводим до сведения участников внешнеэкономической деятельности и всех других заинтересованных лиц, что необходимо руководствоваться указанным решением. Таким образом, в рассматриваемых правоотношениях приказ действовать не будет", - пояснили в КГД.

 

В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством

09.12.2022, 12:11 23446
В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством
На строительство водной магистрали выделят более 10 млрд тенге
Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 540 тысяч потребителей намерены обеспечить бесперебойным электроснабжением, а также выделить более 10 млрд тенге на строительство новой магистрали водоснабжения, сообщил на сессии маслихата аким города Ерболат Досаев.

Так, по словам акима, в микрорайонах Кемел, Альмерек, Колхозшы, Шуакты, по улице Палладина завершится строительство сетей электроснабжения и второй подстанции "Алмагуль", "Туздыбастау" на сумму 4,6 млрд тенге. Это обеспечит бесперебойным электроснабжением 540 тысяч потребителей.

В следующем году начнется реконструкция тепловых сетей в Алмалинском и Жетысуском районах (микрорайоне Айнабулак). На эти цели из бюджета выделены 1,6 млрд тенге.

Завершат реконструкцию сетей для более 113 тысяч жителей микрорайона Кулагер и по улице Казыбек би, между улицами Абдуллиных и Уалиханова, на 1,5 млрд тенге.

На завершение реконструкции 2 котельных "Южная районная котельная" и "Премьера" предусмотрено 530 млн тенге. Это обеспечит теплом 450 тысяч потребителей в Бостандыкском, Наурызбайском районах", - проинформировал Досаев.


По его словам, в Алматы 200 тысяч человек не имеют постоянного доступа к центральному водоснабжению.

В целях обеспечения питьевой водой жителей, в первую очередь западной части нашего города, для завершения строительства водозабора на реке Каргалы в июне 2023 года и дальнейшего строительства водозабора на реке Аксай в следующем году предусмотрено 8,6 млрд тенге", - сказал градоначальник.


Продолжится строительство водопровода и канализации в микрорайонах Нижняя Пятилетка, Шуакты, Жас-Канат, Каменское плато, Кенсай и др. на 4,4 млрд тенге.

В микрорайоне Шанырак-1, 2, микрорайоне Ожет, в квадрате улиц Казыбаева - Рыскулова - Татибекова - Райымбека и др. до конца 2023 года завершат строительство инженерных сетей на 3,2 млрд тенге.

Кроме того, от Юбилейного до микрорайона Колсай, микрорайонов Алгабас и Маяк, Шапагат, поселка Альмерек начнется новое строительство магистральных и разводящих сетей водоснабжения на 10,8 млрд тенге с охватом 170 тысяч жителей.
 

Госрегулирование цен на автогаз продлят на полгода в Казахстане

09.12.2022, 10:45 25171
Госрегулирование цен на автогаз продлят на полгода в Казахстане
Фото: Depositphotos
Регулирование цен на розничную реализацию автогаза продлится до 30 июня 2023 года
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Соответствующее изменение вносится в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции "О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа" № 16 от 5 июля 2022 года, сообщает пресс-служба АЗРК.

В настоящее время в парламенте Республики Казахстан рассматривается законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа", в котором предусматривается наделение компетенцией уполномоченного органа по установлению предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа.

В целях сохранения государственного регулирования цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа предлагается продлить срок действия приказа агентства от 5 июля 2022 года до утверждения соответствующего приказа Министерством энергетики.

Проектом приказа предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года.

С проектом приказа можно ознакомиться здесь.
 

Какие продукты подорожали в Казахстане заметнее всего

09.12.2022, 10:07 26361
Какие продукты подорожали в Казахстане заметнее всего
Продовольственные товары подорожали на 24,1% за год
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября текущего года продовольственные товары подорожали на 1,8% за месяц и на 24,1% за год.

В месячной динамике наибольший месячный рост цен на продовольственные товары был отмечен в Улытауской области: на 2,4%. В тройке антилидеров также оказались столица и Жамбылская область: плюс 2,2% в каждом из регионов. В годовой динамике наибольшее удорожание в секторе зафиксировали в Мангистауской области: сразу на 31,4%. На второй и третьей строчках оказались Актюбинская область и Шымкент: плюс 25,8% за год в каждом из регионов. Наименьший годовой рост был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области: на 22,6%, информирует energyprom.kz.

По информации аналитиков, фрукты и овощи подорожали на 17,4% за год. В том числе стоимость свежих фруктов выросла на 18,9% за год, овощей - на 11%.

Среди фруктов бананы подорожали сразу на 45,8%, до 867 тенге за килограмм, апельсины - на 26,2%, до 959 тенге за килограмм, яблоки - на 11,3%, до 528 тенге за килограмм, лимоны - на 8,6%, до 1,2 тысячи тенге за килограмм, курага - на 65,4%, до 3,8 тысячи тенге за килограмм.

Среди овощей огурцы выросли в цене сразу на 30,8% за год, до 691 тенге за килограмм, репчатый лук - на 26,5%, до 116 тенге, помидоры - на 14,4%, до 678 тенге за килограмм, картофель - на 9,9%, до 155 тенге. Подешевели белокочанная капуста (на 16,5%), морковь (на 4,6%) и свекла (на 1,3%).

Хлеб подорожал на 19,3% за год, крупы - на 36,8%, макаронные изделия - на 42,2%, мука - на 43,7%.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта продавали по 349 тенге за килограмм, из муки первого сорта - по 197 тенге за килограмм, ржано-пшеничный - по 421 тенге за килограмм. Пшеничная мука высшего сорта стоила 373 тенге за килограмм, первого сорта - 243 тенге, рожки - 552 тенге, вермишель - 561 тенге, лапша - 1,1 тысячи тенге за килограмм.

Среди круп перловая крупа подорожала на 44,5%, до 368 тенге за килограмм, гречневая - на 38,2%, до 718 тенге за килограмм, овсяная - на 37,5%, до 606 тенге, манная - на 37,1%, до 450 тенге, рис - на 33,5%, до 489 тенге, пшено - на 25,2%, до 470 тенге за килограмм.
 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

      Архив опросов