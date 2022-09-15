В Казахстане отменили квоту на экспорт пшеницы и муки

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане по итогам августа текущего года стоимость мяса птицы выросла на 27,9% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В том числе куры подорожали на 25,9%, куриные окорочка - на 28,5%, грудка - на 29,3%, голень и бедро - на 29,5%, сообщает energyprom.kz

В региональном разрезе сильнее всего рост цен на птицу ощутили жители Мангистауской области: на 43,8%. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская (37,8%) и Павлодарская (35,2%) области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Карагандинской области - на 15% за год.

В августе текущего года на прилавках магазинов и на базарах РК килограмм кур в среднем стоил 1,3 тысячи тенге, килограмм куриных окорочков - 1,2 тысячи тенге.

По данным аналитиков, за январь-июль текущего года производство свежего или охлажденного мяса птицы составило 64,2 тысячи тонн - на 3,5% больше, чем годом ранее. Также было произведено 75,9 тысячи тонн мороженого мяса домашней птицы - на незначительные 0,1% больше, чем за январь-июль 2021-го.

Большая часть производства пришлась на Алматинскую и Акмолинскую области. В Акмолинской области произвели 38,4% свежего или охлажденного и 18,6% мороженого мяса птицы, в Алматинской - 16,6% свежего или охлажденного и 50,6% мороженого мяса птицы.

По итогам первого полугодия текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 71,1% против 68,9% годом ранее. При росте производства за этот период на 4,2% импорт мяса сократился на 6%, до 58,7 тысячи тонн.

Объем реализации на внутреннем рынке за этот период составил 196,8 тысячи тонн - на 5,3% больше, чем годом ранее.

Тем временем отечественные предприятия полностью восстановились после вспышки птичьего гриппа, сообщает "Хабар 24". Напомним: два года назад в девяти регионах страны произошел массовый падеж пернатых. Общее поголовье тогда снизилось на 20%.