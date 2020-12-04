В Казахстане подорожали молочные продукты

Алматы. 2 декабря. Kazakhstan Today - Молочные продукты серьезно подорожали. Сливочное масло выросло в цене на 14% за год, сыр - на 12%, сырое молоко - на 11%, передает Kazakhstan Today.

За январь - октябрь 2020 года производство молочных продуктов достигло 296,9 млрд тенге - на 19,7% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Индекс промышленного производства составил 102,6% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Energyprom.kz

За полный 2019 год объём производства молочных продуктов составил 310,8 млрд тенге, увеличившись на 6,2% за год в реальном выражении.

В натуральном выражении среди молочных продуктов значительно выросло производство сливочного масла и спредов: на 22,7% за год, до 19,5 тыс. тонн.

В заметном плюсе оказалось также производство сыров и творога (26,7 тыс. тонн, плюс 9,7%) и обработанного молока и сливок (482,8 тыс. тонн, плюс 4,6%).

По итогам девяти месяцев местные компании обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на жидкое обработанное молоко и сливки практически полностью (на 96%).

Спрос на сливочное масло отечественные компании перекрыли на 78,5%, против 82,1% годом ранее. Доля импорта соответственно составила 21,5%. В страну завезли 4,7 тыс. тонн импортного сливочного масла - на 52,4% больше, чем год назад.

Спрос на сыр и творог местные компании обеспечивают на 53,8%. Доля импорта составляет 46,2%. В Казахстан завезли 20,5 тыс. тонн сыра и творога, рост - на 23,2% за год.

Килограмм сливочного масла в ноябре 2020 года в магазинах и на базарах городов РК стоил 2,7 тыс. тенге - сразу на 14% больше, чем в ноябре 2019 года.

Ощутимо выросли и цены на такие молочные продукты, как сычужный сыр (на 11,6%, до 3,1 тыс. тенге за килограмм), сырое молоко (на 11,2%, до 238,3 тенге), маргарин (на 8,1%, до 596,5 тенге), кефир (на 6,5%, до 312,3 тенге), сметану (на 6,3%, до 1,2 тыс. тенге).

В скором времени стоимость молочных продуктов может подняться ещё на 10%. Причиной может стать тотальная маркировка молочных товаров, вводимая в рамках интеграционных процессов ЕАЭС. Пилотный проект стартовал в октябре этого года. Он может продлиться до апреля. Введение маркировки на молочную продукцию запланировано на январь 2022 года.

В Ассоциации торговых предприятий страны подсчитали, что если стоимость молочной продукции в Казахстане вырастет на 10%, то 14% населения уже не смогут себе её позволить.

Также в ассоциации подсчитали, что затраты одной компании на маркировку составят около 9 млн тенге, без учёта обслуживания оборудования. Это серьёзная проблема для бизнеса, особенно в условиях "коронакризиса".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства