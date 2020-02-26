В Казахстане подорожают билеты на поезда

Согласно договорам на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям, с 5 марта текущего года предусматривается плановое повышение стоимости перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на 7% на все социально значимые маршруты АО "Пассажирские перевозки" в межобластном сообщении", - сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что индексация стоимости проезда осуществляется ежегодно согласно условиям договоров субсидирования.
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