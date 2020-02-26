Система Orphus

В Казахстане подорожают билеты на поезда

25.02.2020, 17:23 19117
В Казахстане подорожают билеты на поезда
Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило о повышении цен на железнодорожные билеты, передает Kazakhstan Today.
 

Согласно договорам на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям, с 5 марта текущего года предусматривается плановое повышение стоимости перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на 7% на все социально значимые маршруты АО "Пассажирские перевозки" в межобластном сообщении", - сообщили в пресс-службе компании.

 
Отмечается, что индексация стоимости проезда осуществляется ежегодно согласно условиям договоров субсидирования.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая