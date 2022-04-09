В Казахстане повысились цены на жилье

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Казахстане за год (март 2022 года к марту 2021 года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 27,7%, продажи нового жилья - на 20,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье за год повысилась на 22,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Бюро национальной статистики, за месяц (март 2022 года к февралю 2022 года) отмечено нарастание темпов роста цен на продажу нового жилья с 0,4% в феврале до 5,5% в марте. Цены на перепродажу квартир в марте по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 4,6%, арендную плату за благоустроенное жилье - на 3,5%.

Бюро национальной статистики АПСР РК ежемесячно мониторит цены на рынке жилья. Индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и городам Нур-Султану, Алматы, Шымкенту, Семею. Информацию по продажам нового жилья мы собираем у строительных организаций, совершающих операции по продажам, при этом учитываются цены нового жилья с черновой и чистовой отделками. По перепродаже квартир и аренде благоустроенного жилья учитываются данные из объявлений, размещаемых на интернет-ресурсах, в средствах массовой информации. При подсчете цен рассматриваются предложения по одно-, двух-, трехкомнатным квартирам", - пояснил директор департамента статистики цен Бюро национальной статистики АСПР РК Куанышбек Жакыпбекулы.