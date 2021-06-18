В Казахстане повысят эффективность деятельности СЭЗ

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание рабочей группы по вопросам повышения эффективности деятельности специальных экономических зон (СЭЗ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, на заседании рабочей группы подняты вопросы относительно подходов по повышению эффективности деятельности СЭЗ, в том числе в части:

- определения конкретных и четких критериев (высокотехнологичность, импортозамещаемость, высокая добавленная стоимость, высокие переделы, инновационность, экспортоориентированность и так далее) для предоставления льгот и преференций с установлением сроков действия СЭЗ;

- установления ответственности инвесторов за неисполнение взятых обязательств путем совершенствования действующего законодательства;

- целесообразности дальнейшего функционирования отдельных СЭЗ, в том числе на МЦПС "Хоргос", "Химпарк Тараз", "Астана - новый город".

По итогам предложены меры оперативного и системного характера, которые будут направлены на активизацию работы по реализации проектов в СЭЗ, совершенствование деятельности управляющих компаний, а также обеспечение равной конкуренции для развития отечественных производителей. Смаилов поручил в недельный срок доработать предложенные подходы по совершенствованию деятельности СЭЗ и внести соответствующий проект на рассмотрение.

Напомним, 26 января на расширенном заседании правительства глава государства отметил, что на неэффективные СЭЗ не должны тратиться бюджетные деньги и они должны быть ликвидированы.

В правительстве создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Счетного комитета, Агентства по стратегическому планированию и реформам, Международного финансового центра "Астана" и другие заинтересованные госорганы и организации.

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