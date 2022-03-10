В Казахстане розничные цены на мясо за год выросли на 11%

НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Валовой выпуск продукции животноводства в Казахстане увеличился на 1,6% за год и составил 186,1 млрд тенге. В то же время розничные цены на мясо за год выросли на 11%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В региональном разрезе наибольший выпуск продукции традиционно пришелся на Алматинскую область: 30,1 млрд тенге. В тройку лидеров также вошли Туркестанская и Акмолинская области", - сообщает Energyprom .

За январь-декабрь 2021 года валовой выпуск продукции животноводства составил 3,1 трлн тенге - на 3,6% больше в реальном выражении, чем годом ранее.

К 1 февраля текущего года поголовье лошадей в РК выросло на 11,3% за год, до 3,4 млн голов, птицы - на 9,2%, до 47,3 млн голов, верблюдов - на 7,5%, до 241,5 тысячи голов, овец - на 4,5% до 18,5 млн голов, КРС - на 3,9%, до 8,3 млн голов, в том числе коров - на 5,4%, до 4,2 млн голов", - сообщает сайт.

В то же время сократилось поголовье свиней - на 2,6%, до 823,3 тысячи голов, и коз - на 1,2%, до 2,3 млн голов.

В целом производство в сфере животноводства в плюсе. Так, в январе текущего года заметно выросло производство куриных яиц - сразу на 18,4% за год, до 369,7 млн штук.

Также на 1,5% выросло производство молока и составило 259,3 тысячи тонн.

В розничных точках продаж по Казахстану цены на мясо и птицу по итогам января текущего года выросли на 11,3% за год. В том числе на 15,4% подорожала баранина, на 11,8% - конина, на 10,2% - свинина, на 8,3% - говядина. Стоимость вареной колбасы выросла на 7,2%, полукопченой - на 9,1%.

Средняя цена на говядину в магазинах и на базарах РК составила 2,2 тысячи тенге за килограмм, на баранину - 2,4 тысячи тенге, на свинину -1,9 тысячи тегнге, на конину - 2,6 тысячи тенге.

Напомним, в минувшем году североказахстанские фермеры рассказали , что из-за прекращения выплаты субсидий с 1 января этого года многим из них грозит банкротство, что неминуемо повлечет за собой увеличение цен на продукцию. В частности, яйца могут подорожать в 2 раза.



