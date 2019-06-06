В Казахстане с 1 июля увеличат размер пособий воспитывающим ребенка с особыми потребностями

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - С 1 июля в Казахстане увеличат пособия для граждан , воспитывающих ребенка-инвалида и ухаживающих за инвалидом первой группы с детства, передает Kazakhstan Today.

Согласно внесенным изменениям, размеры пособий воспитывающим ребенка-инвалида и по уходу за инвалидом первой группы с детства будут увеличены с 1,05 прожиточного минимума до 1,4 прожиточного минимума. Сегодня прожиточный минимум (ПМ) составляет 29 698 тенге.

Так, с 1 июля 2019 года ежемесячные пособия воспитывающему ребенка-инвалида и пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства установлены в размере 1,4 ПМ, то есть - 41 578 тенге. Сейчас размер данных пособий составляет 31 183 тенге.

Изменения коснутся более 95 тысяч получателей пособий, воспитывающих ребенка-инвалида (81 742 получателей) и ухаживающих за инвалидом первой группы с детства (13 677 получателей).

Все мероприятия по повышению размеров пособий с 1 июля 2019 года осуществляются подразделениями государственной корпорации "Правительство для граждан" и территориальными департаментами Комитета труда и соцзащиты и миграции МТСЗН РК в автоматизированном процессе без истребования каких-либо дополнительных документов. Для получателей данных пособий дополнительных посещений ЦОНов госкорпорации не требуется. Повышенные размеры пособия воспитывающим ребенка-инвалида и пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства будут выплачиваться по графику с 1 по 15 число июля и каждого последующего месяца (в рабочие дни), уточнили в пресс-службе.

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